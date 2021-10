Asco Energy è una società energetica del Gruppo Ascopiave che si occupa della vendita di forniture di luce e gas e di telecomunicazioni. Con sede nella provincia di Treviso, opera anche nell'ambito dell'efficientamento energetico, del teleriscaldamento e della cogenerazione, con un particolare occhio di riguardo verso le fonti rinnovabili, grazie agli impianti fotovoltaici di sua proprietà. Per andare incontro a tutte le esigenze della sua clientela dispone di diversi canali di comunicazione, tra cui un numero verde che fornisce tutte le informazioni necessarie relative ai servizi, ma anche alle tariffe abbassa bollette offerte dalla società.

I canali di comunicazioni di Asco Energy

Asco Energy è disponibile al numero di rete fissa 0438.98.00.98 (il numero non è gratuito e il costo varia in base al proprio piano tariffario). L'utente ha la possibilità di entrare in contatto con le divisioni:

distribuzione gas;

vendita gas ed energia elettrica;

telecomunicazioni.

Il pronto intervento, invece, è disponibile al numero di reperibilità 338.686.30.63 (la telefonata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario).

Tutte le altre comunicazioni possono essere inviate anche tramite i seguenti recapiti:

fax: 0438.890.96 ;

; email: info@ascoenergy.it ;

; pec: asco.energy@pec.ascocert.it.

Come ottenere informazioni su Asco Energy

Per informazioni sulle tariffe o sulle richieste d'allacciamento si può fare riferimento anche al numero verde di Ascopiave Energie 800.366.466.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 9 alle 18.

Tramite l'assistenza clienti si possono:

ottenere informazioni sull'accessibilità ai servizi e sulle pratiche;

ottenere spiegazioni sulle fatture;

comunicare pagamenti e cessazioni;

presentare reclami.

Il cliente può gestire il proprio contratto e conoscere i consumi anche attraverso l'area riservata presente sul sito aziendale.

L'impegno di Asco Energy in materia di efficientamento energetico

Asco Energy appartiene al Gruppo Ascopiave, società impiegata nella distribuzione del gas e del servizio idrico integrato. Dal 2018 si occupa di sviluppare progetti riguardanti la tematica dell'efficientamento energetico per i territori in cui opera. Referente per alcune società pubbliche per la realizzazione della diagnosi energetica, ha in corso diverse partnership per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico.

La società gestisce gli impianti di cogenerazione nei comuni veneti di Mirano e Dolo (con la rete di teleriscaldamento utilizzata da clienti civili, commerciali e pubblici) e gli impianti termici a servizio dei condomini.

Quest'ultima tipologia permette di evitare la costruzione di impianti termici individuali, consentendo un miglioramento della qualità dell'aria grazie alla diminuzione delle emissioni di CO2.

Asco Energy e le fonti rinnovabili

Asco Energy è attiva anche nel fronte delle fonti rinnovabili con la realizzazione di diversi impianti fotovoltaici, tra cui quello presente nella sede di Pieve di Soligo (Treviso). Si occupa anche dell'installazione di impianti fotovoltaici su tetto a disposizione, soprattutto, delle utenze industriali.

Tra i vari progetti della società c'è anche una partnership con aziende attive nel settore alimentare e società agricole per produrre del biometano grazie all'utilizzo di matrici agricole e sottoprodotti. L'immissione nella rete di distribuzione locale è prevista per il 2024 e, secondo le indicazioni della normativa vigente, sarà destinato al settore dei trasporti.