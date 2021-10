Energia Sociale è un operatore presente sul mercato dell'energia da quando è stato liberalizzato, adottando da subito una filosofia in linea proprio con il mercato libero ovvero la concorrenza dei prezzi sulle forniture di luce e gas. Energia Sociale si rivolge sia alle utenze domestiche che alle imprese ma riserva uno speciale trattamento per i condomini che attraverso l'amministratore possono accaparrarsi delle offerte molto vantaggiose e soprattutto su misura dell'utenza. Oltre la fornitura di luce e gas per i condomini, l'azienda mette a disposizione anche la realizzazione di una serie di servizi, sia dal punto di vista documentale sia realizzativo, come ad esempio l'accesso al Superbonus del 110% per lavori di efficienza energetica, Ecobonus, installazione di caldaie centralizzate e pannelli fotovoltaici oppure la posa e la fornitura di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Numero verde Energia Sociale: come contattare l'assistenza clienti telefonicamente

Energia Solare mette a disposizione dei clienti e dei potenziali interessati vari metodi di contatto, il più diretto e veloce è sicuramente il numero verde, che si può raggiungere digitando l'800 66 05 40 da rete fissa e lo 06 56 56 9498 da cellulare. Ci sono anche due numeri di cellulare dove il cliente o potenziale interessato può scrivere via WhatsApp un messaggio di testo: per ciò che concerne l'ufficio credito è possibile scrivere al numero 342 945 66 49, invece l'assistenza clienti risponde sempre via WhatsApp al numero 342 101 3663. Nell'ambito dei contatti utili per mettersi in comunicazione con Energia Solare, si segnalano anche l'indirizzo mail info@energiasociale.it oppure il form presente sul sito internet dell'azienda da compilare con tutti i dati richiesti, un operatore risponderà nel più breve tempo possibile.

Per la trasmissione di documenti ufficiali e amministrativi c'è anche una casella mail certificata all'indirizzo info@pec.energiasociale.it. Ci sono anche alcune sedi sparse sul territorio di operatività dove è possibile recarsi, prendendo un appuntamento, per richiedere informazioni, risolvere dubbi o pagare le bollette in sospeso; queste sedi si trovano a Napoli e a Roma.

È possibile pagare le forniture in sospeso anche direttamente sul sito internet aziendale attraverso un account Paypal.

Energia Sociale: soluzioni per la fornitura di luce e gas a prezzo fisso e variabile per imprese, privati e condomini

Le offerte e i pacchetti pensati da Energia Sociale cercano di accontentare le varie richieste dei clienti: vengono proposti contratti per la fornitura di energia elettrica a prezzo fisso o variabile, quelli per il gas con il prezzo fisso per 12 mesi con fatturazione mensile. Particolare attenzione è riservata ai condomini e ai parchi con offerte che possono adattarsi all'utenza e al consumo, mantenendo sempre la fatturazione mensile per calcolare in modo reale e oggettivo i consumi. È possibile aderire alle proposte di Energia Sociale sia andando in una sede del gruppo (rintracciabile dal sito internet con un'apposita mappa), che contattando da remoto telefonicamente o attraverso mail gli operatori oppure (per condomini e utenze che raggruppano più soggetti) con un accordo collettivo fatto attraverso Associazioni di categoria, CAF e sportelli territoriali.

L'offerta sul mercato dell'energia è vasta, soprattutto in seguito alla liberalizzazione del settore, per una più ampia panoramica su operatori, offerte e incentivi si consiglia la consultazione della pagina Abbassa bollette.