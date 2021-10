Dolomiti Energia Trading, azienda nata nel 2016, fa parte del Gruppo Dolomiti Energia, nell’ambito del quale si occupa delle attività di ottimizzazione del portafoglio di energia elettrica e gas naturale, della compravendita all’ingrosso di energia e della distribuzione dell’energia elettrica prodotta da impianti sia del Gruppo che di terzi.

Il Gruppo fornisce a famiglie, aziende e comunità i servizi energetici essenziali per le attività e per migliorare la qualità della vita, mettendo al primo posto la sicurezza dei dipendenti e delle comunità, insieme alle esigenze dei clienti e alla tutela dell’ambiente.

I contatti di Dolomiti Energia Trading

I clienti di Dolomiti Energia Trading, ma anche chi desidera solo approfondire le possibilità di risparmio in vista dei prossimi rincari dei prodotti energetici, possono utilizzare i seguenti contatti:

Sede legale: Trento, via Fersina 23 - Telefono: +039 0461 362222

Altra sede: Verona, via Fermi 4 - Telefono: +039 045 8262011

Fax per entrambe le sedi: +039 0461 032441

Indirizzi e-mail validi per tutte le sedi:

info.trading@dolomitienergia.it

info.trading@cert.dolomitienergia.it

All'interno della sede di Trento, sono presenti degli sportelli dedicati ai clienti di tutte le società del Gruppo, con accesso consentito solo su appuntamento.

All'interno della sede di Trento, sono presenti degli sportelli dedicati ai clienti di tutte le società del Gruppo, con accesso consentito solo su appuntamento.

Nuovo impianto fotovoltaico ad Alessandria

A testimoniare l’impegno in prima linea nella sfida della transizione energetica di Dolomiti Energia Trading: il recente accordo con Edison per la realizzazione di un impianto fotovoltaico ad Alessandria.

L’accordo sottoscritto avrà una durata di 10 anni a partire da gennaio 2023 e prevede che l’energia rinnovabile prodotta dall’impianto di proprietà di Edison, 11 GWh di energia all’anno, equivalente al fabbisogno annuo di circa 4.000 famiglie, venga ritirato al 100% da Dolomiti Energia Trading.

La collaborazione del Gruppo Dolomiti Energia con Edison, la più antica società energetica in Europa e leader in Italia nel settore dell’approvvigionamento, produzione e vendita di energia elettrica e gas naturale, è nata nel 2008 con la creazione di una società, la Dolomiti Edison Energy, partecipata al 49% da Edison e al 51% da Dolomiti Energia, che gestisce cinque impianti idroelettrici per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

La scelta sostenibile del Gruppo

Gli obiettivi di sostenibilità perseguiti da Dolomiti Energia Trading, così come da tutte le aziende del Gruppo, mirano a l'impatto sull'ambiente delle città, per renderle sempre più sicure e inclusive. Per fare questo, i piani di business dell’azienda sono stati integrati con nove obiettivi estratti dall’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile, ognuno dei quali si corrisponde ad azioni che vengono quotidianamente messe in atto durante l’esercizio delle attività aziendali:

Parità di genere;

Acqua pulita e servizi igienico-sanitari;

Energia pulita e accessibile;

Lavoro dignitoso e crescita economica;

Imprese, Innovazione e Infrastrutture;

Città e comunità sostenibili;

Consumo e produzione responsabili;

Lotta contro il cambiamento climatico;

Vita sott’acqua.

Per raggiungere questi obiettivi, si cerca di rendere le infrastrutture degli insediamenti urbani più flessibili ed efficienti. Si punta, ad esempio, alla costruzione di smart city, sviluppando le reti di ricarica per la mobilità elettrica.

Dolomiti Energia Trading ha anche avviato un programma per far conoscere da vicino le sue attività, con progetti di visita ai propri impianti di produzione di energia.