Ecogas è una società presente nelle provincie di L'Aquila e Pescara. L'azienda nasce e opera con lo scopo di offrire i migliori servizi nella vendita dell’energia elettrica e del gas metano agli utenti abruzzesi.

Dal 2021, la società è stata acquisita al 90% da Hera Comm, società commerciale del Gruppo Hera, che si è imposta sul mercato energetico come una delle più grandi multiutility italiane.

Il modello imprenditoriale del gruppo di cui fa parte Ecogas, consente di far convivere la necessità di crescere nel settore, per offrire servizi sempre più efficienti, con il suo spirito organizzativo che la vede impegnata nel forte radicamento sul territorio.

Grazie alla coniugazione di queste caratteristiche, i clienti hanno raggiunto alti livelli di consapevolezza dei servizi offerti, riconoscendo all’azienda competenza e affidabilità.

Numero verde e contatti di Ecogas

Ecogas si impegna a fornire a tutti i suoi interlocutori, in modo chiaro e tempestivo, tutte le informazioni sulle forniture di gas ed energia elettrica. L’adozione di strumenti di gestione trasparente ha, come obiettivo principale, la giusta risposta alle attese dei suoi clienti. L’azienda mette a disposizione il numero verde 800 029 623 da poter contattare per qualsiasi informazione. La sede operativa dell’azienda è a Castel di Sangro: località Piana S. Liberata, snc.

È possibile, inoltre, telefonare al numero fisso 0864-840653 dalle ore 9:00 alle ore 12:30 dal lunedì al venerdì o inviare un fax al numero 0864-848129.

Per inviare e-mail, è disponibile l’indirizzo di posta elettronica: utenti@ecogaseluce.it.

Per avere una panoramica più dettagliata dei servizi forniti, è possibile consultare il sito web dell’azienda, dove si potrà accedere alla pagina dedicata ‘Area Pubblica’, nella quale sono presenti una serie di informazioni utili, come l’elenco di tutte le aree servite sul territorio abruzzese e i relativi numeri di riferimento di pronto intervento.

Inoltre, in quest’area, gli utenti interessati potranno orientarsi e valutare le condizioni economiche previste dai servizi di Ecogas.

Soddisfare le richieste del cliente rappresenta un elemento di crescita per l’azienda, in qualità di fornitore non solo di gas ed energia ma anche di soluzioni in grado di soddisfare le esigenze degli utenti e di offrire loro servizi di elevata qualità e opportunità di risparmio, soprattutto in vista degli annunciati rincari delle bollette in arrivo.

Ricordiamo, a questo proposito, che è possibile avere un’ampia panoramica sulle novità nel campo delle forniture di gas naturale ed energia elettrica visitando il canale Abbassa Bollette.

La missione e i valori green dell’azienda

La crescita del mercato libero dell’energia si accompagna ad un’evoluzione continua delle aziende e delle offerte commerciali. Per garantire la sostenibilità ambientale, tendenze sempre più green caratterizzano le politiche aziendali, che orientano le proprie scelte sempre di più nel rispetto dell’ambiente. Un impegno, quello di Ecogas, che non guarda solo a una crescita economica ma mira a costruire, insieme alle comunità del territorio, un futuro sempre più sostenibile.

Valori che aiutano ulteriormente a costruire legami saldi e trasparenti tra l’azienda e i suoi clienti.

La qualità del servizio sul territorio

L’impegno del gruppo a cui appartiene Ecogas è quello di fornire un servizio con spiccate caratteristiche di sicurezza, affidabilità e continuità, volte anche ad un risparmio economico, avendo come punto di riferimento costante, la sostenibilità ambientale e il rispetto del territorio. La formula aziendale è ‘aggregazione’, ma anche ‘apertura’ all'ingresso di nuove realtà, che possano assumere ruoli strategici e disporre, localmente, di strutture operative capaci di fornire risposte adeguate alle esigenze del territorio.