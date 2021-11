Energetic Gas & Power è un’azienda che si è inserita nel mercato libero dell’energia, puntando sull’uso di fonti rinnovabili per offrire forniture di luce e gas a famiglie, condomini e piccole e medie imprese a condizioni economiche competitive. Il gruppo propone prodotti di alto livello per l’efficientamento energetico, avendo come obiettivo principale il rispetto dell’ambiente allo scopo di preservarne l’integrità a beneficio delle generazioni future.

Energetic Gas & Power: numero verde assistenza clienti e tutti i contatti utili

Come si legge nelle note informative riportate sul sito aziendale, l’assistenza ai propri clienti è un obiettivo primario Energetic Gas & Power, volto a soddisfare, in modo professionale e competente, tutte le richieste e le singole esigenze.

Grazie ad una fitta rete di professionisti, l’azienda si propone di offrire ai suoi utenti un servizio efficace e completo, sia in termini di risorse energetiche che in termini di offerte economiche.

Per tutti coloro che vogliono avere informazioni dettagliate sui servizi offerti dal gruppo, è disponibile il numero verde gratuito 800 910 415. Inoltre, l’azienda mette a disposizione anche il numero di telefono di rete fissa 02 8731 7498 e il fax 02 8731 7499 per l'invio di documentazione o reclami.

È poi possibile inviare una e-mail per comunicazioni di carattere generale all’indirizzo di posta elettronica assistenza.clienti@energeticgp.it.

La sede operativa dell'azoenda è ubicata in Via Carlo Goldoni, 38, a Milano, mentre la sede Legale è in Via Clitunno, 51, a Roma.

Ricordiamo, inoltre, che è possibile avere un’ampia panoramica sulle novità nel campo delle forniture di gas naturale ed energia elettrica visitando il nostro canale Abbassa Bollette.

Servizi utili presenti sul sito in rete

I clienti di Energetic Gas & Power possono gestire facilmente la propria fornitura di gas e luce grazie ai servizi messi a disposizione sul sito aziendale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A tale scopo, basterà accedere all'Area clienti utilizzando le credenziali fornite al momento della registrazione per poter verificare rapidamente i pagamenti, lo storico delle bollette, modificare l’indirizzo di fatturazione e molto altro.

Un’altra sezione molto utile presente sulla piattaforma è la sezione “Customer Care”, dove si possono scaricare i modelli in formato PDF per tutta una serie di operazioni, tra le quali:

Voltura;

Modifica potenza e tensione della fornitura;

Subentro energia e gas;

Comunicazione dati catastali;

Richiesta IVA agevolata;

Richiesta disattivazione.

Servizi offerti e ‘Mission’

I servizi offerti dal fornitore sono diversi e tutti caratterizzati da offerte mirate in base ai consumi e alle esigenze dei singoli utenti.

L’azienda - come si legge sul sito - si occupa principalmente di fornitura di energia elettrica e di gas naturale, ma anche di installazione di caldaie tecnologiche di ultima generazione, impianti fotovoltaici e illuminazione innovativa, che assicura un risparmio notevole rispetto a quella tradizionale.

L’uso di fonti rinnovabili è uno degli impegni dichiarati del gruppo. L’azienda dichiara di credere fortemente di poter incidere sul futuro, grazie all’ausilio di ‘energie pulite’ per salvaguardare l’atmosfera da sostanze inquinanti.

Spiega l’azienda che l’utilizzo di tecnologie avanzate, insieme ad una panoramica di offerte diversificate con soluzioni mirate e complete per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica, è la strada per riuscire a dare risposte concrete alle esigenze di tutti, dai privati alle piccole medie imprese.