Pugliaenergie è un’azienda operante principalmente nel territorio pugliese e si occupa di trovare soluzioni energetiche, per la casa e per l’azienda, che conservino sempre come principale caratteristica l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Una serie di contatti sono disponibili per la richiesta di informazioni.

I contatti di Pugliaenergie

Per mettersi in contatto con Pugliaenergie, l’azienda mette a disposizione dei clienti il numero telefonico 080 3241565, che corrisponde alla sede principale di Via Cristoforo Colombo snc, a Capurso, in provincia di Bari.

Chi avesse bisogno di inviare comunicazioni scritte o documenti, può utilizzare l’indirizzo di posta elettronica info@pugliaenergie.it.

Informazioni possono essere richieste anche attraverso il form disponibile sul sito web aziendale, con il quale si può inviare un messaggio con la propria richiesta indicando numero di telefono e e-mail alla quale essere contattati.

Sempre sul sito di Pugliaenergie, è inoltre possibile utilizzare una chat dedicata attraverso la quale entrare in contatto on-line con un addetto che potrà fornire risposta alle esigenze degli utenti.

Tutti i contatti possono essere utilizzati anche da chi non è ancora cliente di Puglienergie per chiedere informazioni sulle offerte o per essere contattati da un consulente che saprà fornire risposte alle specifiche esigenze energetiche, concordando un eventuale sopralluogo per la definizione di un preventivo gratuito per l’ottimizzazione dei consumi di case ed aziende.

Una possibilità, questa, particolarmente importante in vista dei prossimi rincari delle bollette che andranno a gravare sui bilanci familiari e aziendali.

I servizi per l’efficienza energetica di casa e azienda

Stando a quanto dichiara l’azienda sul suo sito: Pugliaenergie è alla continua ricerca di prodotti e soluzioni energetiche innovative nella convinzione che il primo vero guadagno sia il risparmio. Le attività, concentrate in modo particolare nella regione Puglia, guardano sempre ad uno sviluppo sostenibile, studiando le soluzioni più adatte per realizzare un valido efficientamento e risparmio energetico.

Gli utenti che desiderano riqualificare la propria abitazione e azienda dal punto di vista energetico, possono accedere, grazie a Pugliaenergie, alle migliori soluzioni del mercato, dal fotovoltaico, alle pompe di calore, ai sistemi per l’efficientamento energetico.

Tra le soluzioni proposte, la possibilità di acquistare un impianto fotovoltaico per la casa con uno sconto diretto in fattura del 50% grazie ai rinnovati bonus statali, e senza doversi occupare delle procedure burocratiche. L’impianto può inoltre essere connesso in wifi con la rete di casa per controllare da remoto e in tempo reale lo stato di funzionamento dell’impianto.

La ‘mission’ di Pugliaenergie

Stando alle informazioni riportate sul sito dell’azienda, Pugliaenergie, riconoscendo l’esigenza di salvaguardare il pianeta limitando il più possibile l’uso di combustibili inquinanti e provenienti da fonti non rinnovabili, si propone di diffondere la qualità, l’efficacia e l’utilità delle energie rinnovabili e le pratiche di riqualificazione energetica, mantenendo inalterato il comfort.

È chiaro - spiega l'azienda - come il futuro del nostro pianeta sia legato all’uso di energia sostenibile, in grado di soddisfare sia le esigenze dell’uomo che quelle di salvaguardia dell’ambiente. L’obiettivo, secondo Puglienergie, può essere raggiunto solamente con lo sviluppo di nuove tecnologie che facilitino l’impiego di fonti rinnovabili (vento, luce, biomasse), risparmiando sull’uso delle fonti tradizionali.