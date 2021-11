Era Energia è una società energetica che nasce nel 2007 dalle esperienze dei soci fondatori votata all'energia rinnovabile. Come informa il sito internet aziendale si sono unite realtà già presenti sul territorio di Padova, dando vita a un unico progetto che vede nello sfruttamento delle energie alternative la propria missione aziendale. Si sono dunque uniti in un'unica realtà, spiega l’azienda, per garantire la progettazione e la realizzazione di impianti solari fotovoltaici o termici per assicurare una produzione adeguata al cliente e una netta diminuzione dei consumi.

La visione dell'azienda - spiega Era nelle note informative - ha spinto la direzione a investire anche nella mobilità sostenibile diventando partner di un’importante azienda di biciclette elettriche a pedalata assistita.

Numero Era Energia: come contattare telefonicamente l'azienda

Era Energia ha gli uffici a Cagnola di Cartura in provincia di Padova, sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30, il sabato mattina si riceve solo su appuntamento. È possibile contattare l'azienda telefonicamente digitando il numero 049 8626629 oppure inviando un fax allo 049 8628843, oppure inviando una mail per richiedere informazioni alla casella info@eraenergia.it.

Era Energia: nelle reti di impresa per la ricerca e sviluppo nel fotovoltaico

Il Gruppo Era si occupa di realizzare e installare impianti fotovoltaici per clienti domestici, condomini e pubbliche amministrazioni, e contestualmente - spiega - di continuare la ricerca e lo sviluppo delle nuove tecnologie per le fonti rinnovabili.

Dal 2014, come riportato sul sito aziendale, fa parte di Relab: una rete di impresa che riunisce le aziende del settore elettrico/termico e che operano con presupposti comuni nell’ambito delle energie rinnovabili, dell’efficienza e della riqualificazione energetica. La ricerca verso nuove tecnologie è orientata dal consorzio e divisa in gruppi di lavoro con i propri professionisti: in questo modo le competenze sui singoli progetti vengono unite in una grande rete per sviluppare le migliori tecnologie.

Grande attenzione - spiega l’azienda - è data alla cura degli impianti fotovoltaici, che impongono una precisa e puntuale manutenzione in quanto un impianto ben tenuto produce molta più energia che uno non curato. Spiega Era che - in partnership con aziende altamente specializzate - allunga la vita degli impianti installati con una manutenzione ordinaria e in qualche caso dopo eventi atmosferici di grande portata straordinaria.

La compagnia ha recentemente ancora allargato il settore di mercato competente, in quanto ha deciso di investire nelle e-bikes che, come si legge sul sito, daranno vita a una mobilità intelligente, urbana e sostenibile. Ha recentemente comunicato ai propri clienti di aver lanciato una partnership con un’importante ditta di produzione di biciclette a pedalata assistita con una vasta gamma a disposizione delle più diverse esigenze. Per Era si tratta di una scelta positiva per l'ambiente e per la società ma che permette anche di risparmiare se integrata in un ciclo virtuoso nella produzione di corrente proveniente da fonti rinnovabili, visto anche l'innalzarsi recente dei costi delle materie prime energetiche.

Proprio in virtù di questo innalzamento dei costi di luce e gas sono molte le compagnie che hanno deciso di lanciare interessanti proposte per utenze domestiche, condominiali o business, attirando così nuovi clienti. È possibile avere un'ampia panoramica delle aziende attive sul mercato visitando la pagina Abbassa bollette.