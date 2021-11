Eredi Campidonico è stata fondata nel 1927 a Torino. Negli anni si è affermata sul mercato diventando una società multiservizi ben radicata nel territorio con l’intento di porsi, come si evince dalle caratteristiche messe in evidenza sul sito dell’azienda, quale alternativa ai grandi gruppi del settore. Vendere luce e gas non è l’unico obiettivo del gruppo che cerca di accreditarsi sul mercato come un'azienda qualificata in grado di soddisfare nel modo migliore le molteplici esigenze del cliente.

L’azienda si occupa anche di progettazione, installazione e riqualificazione di impianti tecnologici, proponendo soluzioni innovative nel settore energia/ambiente, grazie all’utilizzo di energie prodotte da fonti rinnovabili certificate attraverso il sistema delle Garanzie d’Origine.

Contatti telefonici Eredi Campidonico: informazioni ed emergenze

Il settore del gas e dell’energia è un mercato in continuo movimento e trasformazione. Da qui l’esigenza, informa l’azienda, di inserire nel proprio organigramma personale competente in grado di garantire lo sviluppo di soluzioni da offrire ai propri clienti nell'ottica della convenienza economica e del risparmio energetico. Eredi Campidonico, per soddisfare le richieste di informazioni, mette a disposizione una serie di contatti ai quali riferirsi. La sede principale dell’azienda, alla quale inviare eventuali comunicazioni, è ubicata in Strada del Portone 147 - 10095 Grugliasco (TO). Per informazioni generiche su luce e gas è possibile contattare il numero 011 3057377 o inviare documentazione al numero di Fax 011 3057607.

Per i clienti della divisione gas, il numero di telefono diretto è 011 3092967, mentre è attivo il numero di reperibilità 348 8267089, da contattare negli orari serali e nei giorni festivi per le situazioni di emergenza dovute a malfunzionamento di impianto e/o fughe di gas.

Indirizzi e-mail per comunicazioni e invio documenti

Comunicazioni scritte o documenti possono essere inviati via e-mail a vari indirizzi di posta elettronica che l’azienda mette a disposizione a seconda delle particolari esigenze dei clienti. Per problemi tecnici sull’impianto, è possibile contattare l’ufficio tecnico all'indirizzo: ufficiotecnico@eredicampidonicospa.it.

Per informazioni sulle tipologie di contratto, l’indirizzo email è: serviziocalore@eredicampidonicospa.it

Per richiedere informazioni di ordine generale, è invece possibile utilizzare l’indirizzo: info@eredicampidonicospa.it

Sul sito web aziendale è inoltre possibile, alla voce ‘Richiesta informazioni’, inserire le proprie richieste che saranno prese in esame e analizzate da personale specializzato.

Offerte per ogni tipo di esigenza

Secondo quanto riportato sulla pagina web aziendale, Eredi Campidonico lavora nell'ottica della massima soddisfazione degli utenti, cercando di mantenere costantemente informati i suoi clienti sulle variazioni delle normative e gestendo, si legge ancora, con professionalità e coscienza, contratti e impianti.

La documentazione di riferimento dell’azienda, informa inoltre che le offerte sono sempre formulate per adattarsi alle esigenze delle diverse tipologie di fruizione: utenze domestiche, dei condomini, delle aziende e delle attività commerciali. Sono, per questo, disponibili offerte con prezzi indicizzati, che prevedono tariffe allineate all’andamento del mercato, o a prezzi fissi, per clienti che preferiscono certezza dei costi delle bollette. Si può scegliere, inoltre, tra tariffa monoraria, per utenze che utilizzano l’elettricità in tutte le ore del giorno, o con tariffe differenziate nelle tre diverse fasce di consumo.