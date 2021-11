ERG è un’azienda con sede a Genova da oltre 80 anni e attiva a livello europeo nel settore delle energie rinnovabili. Nata come operatore petrolifero, negli ultimi anni ERG, quotata alla Borsa di Milano dal 1997, ha completato una radicale trasformazione del proprio business che l’ha portata a disinvestire dal settore petrolifero, per concentrare i propri investimenti nel mercato della produzione di energia da fonti rinnovabili e sostenibili, diventando il primo operatore dell’eolico in Italia.

I contatti di Erg

Per informazioni e comunicazioni, la società mette a disposizione contatti per ognuna delle sedi aziendali:

Genova, Sede Legale e Operativa: Torre WTC - Via De Marini, 1 - Tel. 010 24011 - Fax 010 2401585;

Roma, Via Bissolati 76- 00187 - Tel. 06 845571 - Fax 06 84557555;

Terni, Via Valnerina 9 – 05100 - Tel.0744 475511 - Fax 0744 475380;

Priolo G. (SR), SP ex SS 114 Litoranea Priolese km 9,5 - 96010 Tel. 0931 207111 - Fax 0931 207046.

Nell’area “Contatti” del sito web, sono inoltre riportati i riferimenti (numero di telefono e indirizzo e-mail) dei responsabili delle principali aree aziendali.

È inoltre possibile creare un proprio account all’area riservata ERG myAlert, accessibile dal sito aziendale, attraverso la quale ricevere notizie e aggiornamenti sulle attività del Gruppo.

Energia “green” per le imprese

Le vendite di energia elettrica del Gruppo ERG sono effettuate in Italia attraverso l’Energy Management di ERG Power Generation S.p.A., e fanno riferimento all’energia elettrica “green” prodotta dai propri impianti termoelettrici, idroelettrici, eolici e solari, oltre che ad acquisti su mercati.

La vendita avviene principalmente attraverso i Corporate PPA (Power Purchase Agreement), vale a dire accordi di lungo termine per la fornitura di energia da fonte rinnovabile che possono arrivare fino ad una durata di 15 anni, a prezzi fissi o comunque protetti dalle oscillazioni del mercato.

Secondo quanto riportato sul sito dell’azienda, i Corporate PPA rappresentano il punto di contatto tra diverse esigenze: quella di dare priorità allo sviluppo sostenibile in un'ottica di salvaguardia dell'ambiente, per il quale l'utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili rappresenta un primo passo, e quella di garantire sostenibilità finanziaria a chi, come ERG, investe nelle energie rinnovabili, per le quali serve garantire una remunerazione stabile, non condizionata dalla volatilità dei prezzi di mercato.

Sottoscrivendo gli accordi di fornitura a lungo termine, le imprese dimostrano il loro solido contributo allo sviluppo di nuova capacità produttiva da fonte rinnovabile.

L’approccio sostenibile di ERG

Sul sito istituzionale ERG sono riportate tutte le tappe dello sviluppo della società fondata nel 1938 da Edoardo Garrone. A questo proposito si legge che, negli ultimi anni, la cessione del ramo petrolifero, portata a compimento tra il 2008 e il 2015, e il conseguente sviluppo nel settore delle energie rinnovabili, ha segnato un deciso impegno dell’azienda nella direzione della sostenibilità in generale e della transizione ecologica in particolare.

ERG, si afferma nelle note descrittive dell’azienda, segue un modello di sviluppo sostenibile che si propone di unire etica e trasparenza nelle proprie attività industriali a iniziative ispirate alla tutela dell'ambiente, alla protezione della salute e della sicurezza sul lavoro, in un’ottica in cui sono considerati fondamentali il rispetto dei propri dipendenti e il rapporto di fiducia con tutti gli interlocutori, dai fornitori alle istituzioni.

Dal punto di vista della produzione energetica, ERG, tra le altre cose, si definisce pioniere del rinnovamento tecnologico dell'energia eolica attraverso il repowering, un'operazione che consente di produrre più energia aumentando l'altezza delle pale e riducendo il consumo di suolo.