Metano Mobile è una società energetica che opera nella fornitura e distribuzione di gas in Umbria, Lazio e Campania con la sede legale ad Amelia in provincia di Terni. L'azienda oltre alla fornitura diretta di gas metano per utenze domestiche, condomini e imprese, come riportato sul sito aziendale, si occupa della realizzazione e gestione complessiva di reti cittadine a circuito chiuso finalizzate alla distribuzione del gas e dell'attivazione di nuove utenze.

Metano Mobile ha redatto e pubblicato sul sito, in ottemperanza alla promessa di massima trasparenza con i clienti finali, un documento dove specifica la politica aziendale con cui l'azienda si impegna ad adottare una serie di comportamenti e procedure in linea con le normative vigenti riguardanti la distribuzione del gas metano al cliente finale e lo stoccaggio dello stesso in opportuni impianti.

Garantisce di operare in accordo con quanto stipulato nei contratti di servizio con le amministrazioni e nei contratti di somministrazione e realizzazione delle reti con i clienti, l'azienda pone anche attenzione all'ambiente garantendo la ricerca del minimo impatto e un continuo controllo sul corretto funzionamento dell'erogazione e della distribuzione del gas.

Numero verde Metano Mobile: come contattare l'azienda

Metano Mobile mette a disposizione dei clienti e dei potenziali interessati diversi metodi di contatto per diverse casistiche. In caso di guasti o malfunzionamenti nella distribuzione del gas è possibile chiamare il numero verde, sempre attivo 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana, festivi inclusi all' 800 17 45 89, l'azienda specifica che questo contatto non va utilizzato per richiedere informazioni o precisazioni sulla bolletta.

I contatti per mettersi in comunicazione con il servizio clienti negli uffici della sede centrale sono il numero telefonico 0744 978269, da chiamare in orario di ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 15 alle ore 17:30, oppure il fax allo 0744 1901226.

I clienti o i potenziali interessati possono inviare una richiesta scritta utilizzando la casella mail aziendale all'indirizzo info@metanomobile.com, oppure via Posta Certificata metanomobile@pec.it, nella pagina, per informazioni più strettamente commerciali sulle proposte l'indirizzo a cui fare riferimento è commerciale@metanomobile.com oppure compilando il form presente nella pagina dei contatti sul sito aziendale.

L'offerta di Metano Mobile per la fornitura del gas

L'azienda si occupa delle realizzazione e della gestione dell'infrastruttura di competenza per la distribuzione di gas metano. Il cliente finale può scegliere tra due modalità di offerta nei mercati paralleli quello "libero" soggetto a variazioni di prezzo della materia prima e quello "di maggior tutela" con le condizioni fissate da Arera (l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas), si ricorda che il mercato di maggior tutela cesserà di esistere dopo l'ultima proroga al 1° gennaio 2023.

L'azienda informa la clientela, attraverso il sito internet aziendale, che è possibile comunicare l'autolettura del gas in diversi modi. Si prevede un passaggio di un letturista che prenderà i dati dal contatore in prima persona, oppure è possibile comunicarli direttamente all'azienda dal 27 al 29 dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre chiamando i seguenti numeri:

0744-978269;

392-1447812;

334-7719218;

oppure scrivendo a commerciale@metanomobile.com e vent.distribuzione@gmail.com.

Per una panoramica sulle aziende attive nel mercato dell'energia con le proprie offerte si consiglia di visitare il canale Abbassa Bollette.