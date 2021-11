Metano Nord opera da più di 50 anni nel settore energetico e si occupa della commercializzazione di forniture di gas naturale ed energia elettrica. Impiegata in tutto il territorio nazionale, per entrare in contatto con la clientela, e consentirgli di conoscere le offerte abbassa bollette, mette a disposizione un numero verde.

Come contattare il servizio clienti di Metano Nord attraverso il numero verde

Il servizio clienti di Metano Nord è raggiungibile da telefono fisso al numero verde 800.980.206, mentre per le chiamate da cellulare il numero nero da comporre è 035.04.00.444 (la chiamata non è gratuita e il costo varia in base al proprio piano tariffario); il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13:30 alle 18.

Le richieste possono essere inoltrate anche tramite email all'indirizzo servizioclienti@metanord.it.

Per le segnalazioni di guasti, in caso di fughe, interruzioni o irregolarità nel servizio, l'azienda non dispone di un personale numero di pronto intervento e il cliente deve fare riferimento al distributore di appartenenza riportato sulla prima pagina della bolletta. Per qualsiasi delucidazione in merito si consiglia di visitare il sito internet della società.

L'assistenza di Metano Nord tramite gli sportelli informativi

L'utente può richiedere assistenza anche presso gli sportelli informativi presenti a Bergamo, Almenno San Salvatore (Bg), Vistarino (Pavia), S. Omobono Terme (Bg), Albavilla (Como), Bovolone (Verona), Sant'Ambrogio di Valpolicella (Vr).

La fornitura può essere gestita in autonomia attraverso l'area riservata presente sul sito della società, per accedervi basta fare login con la username e la password scelte durante la fase di registrazione.

Il sito di Metano Nord dispone di una sezione "Modulistica" in cui si possono scaricare i moduli utili per l'attivazione e la gestione delle forniture di luce e gas.

Una volta compilato e firmato va spedito attraverso una delle seguenti modalità:

posta ordinaria: via Foro Boario 3, 24121 Bergamo ;

; fax: 035.41.26.198.

Metano Nord e l'impegno per la salvaguardia dell'ambiente

Metano Nord dal 1965 opera su tutto il territorio nazionale nel settore della vendita e del trading del mercato energetico italiano. Offre forniture di gas naturale e di energia elettrica (anche da fonti rinnovabili) e le proposte sono rivolte alle utenze private e business.

Come si legge sul sito aziendale, attualmente distribuisce gas ed energia elettrica a oltre 70.000 clienti, con più di 500 milioni di metri cubi di gas venduti e due miliardi di kilowatt.

Metano Nord è anche attiva nella salvaguardia dell'ambiente e, come spiega l'azienda, negli anni ha minimizzato l'impatto ambientale rendendolo quasi nullo e con il modello di sviluppo "green economy" si pone lo scopo di annullare l'impatto ambientale dall'attività aziendale, perseguendo gli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.

Le offerte di Metano Nord

Per quanto riguarda le offerte di luce e gas, Metano Nord propone tariffe a prezzo bloccato per 12 mesi oppure variabile, che segue l'andamento del prezzo di mercato dell'energia.

Disponibili anche le Placet (Prezzo libero a condizioni equiparate di tutela), in cui le offerte sono a prezzo libero, ma a condizioni equiparate di tutela stabilite da Arera. Nella Placet Fissa il prezzo è bloccato per 12 mesi, mentre nella Placet Variabile il prezzo è indicizzato dall'andamento dei mercati all'ingrosso.