Nebrodi Gas Vendita S.r.l. opera nel mercato libero della distribuzione del gas dal 2002. L’azienda è nata dalla scissione della Nebrodi Gas Service S.r.l., dalla quale ha preso l’attività della vendita di gas naturale, potenziando e instaurando le basi per una nuova attività commerciale a Capo d’Orlando, in provincia di Messina. È una azienda in continua espansione ed evoluzione e fortemente radicata nel territorio sul quale opera, con una particolare attenzione alla soddisfazione del cliente.

Numero verde e contatti per ricevere assistenza

L’azienda mette a disposizione dei suoi clienti diversi canali di comunicazione attraverso i quali è possibile avere informazioni sulle offerte o sulle modalità di accesso ai bonus sociali.

Per una richiesta di pronto intervento, è possibile contattare il numero verde 800 574 060. Per gli utenti che invece necessitano di informazioni o che devono sporgere reclami, il numero verde è 800 475 060. Per richieste scritte o per l’invio di documenti, si può utilizzare il numero di fax 0941 918162, oppure inviare una e-mail ai due indirizzi di posta elettronica info@nebrodigas.it e nebrodigasvendita@pec.it.

La sede dell’azienda è ubicata in Via Mancini, 13, a Capo d'Orlando (ME).

Il servizio commerciale è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. I giorni di apertura degli uffici al pubblico sono il lunedì e il giovedì dalle ore 9:00 alle 12:00 e il mercoledì dalle 15:00 alle 19:00.

Ricordiamo inoltre che, per avere ulteriori informazioni in merito alle forniture di gas, è possibile consultare il canale “Abbassa Bollette” di Blasting News, sempre aggiornato sulle ultime novità del settore.

Iter di allacciamento della nuova fornitura

Prima di sottoscrivere il contratto per una nuova fornitura di gas con Nebrodi Gas Vendita, il cliente deve accertarsi che la sua unità immobiliare sia collegata alla rete di distribuzione del gas.

Il sopralluogo e l’emissione del preventivo sono gratuiti.

La richiesta del preventivo può essere effettuata presso gli sportelli Nebrodi Gas Vendita, oppure alla società di distribuzione sul territorio della propria residenza: per allacci nei comuni di Rometta, Capo d'Orlando, Torrenova, Rocca di Caprileone, la società di riferimento è Si Gas Distribuzione srl; per allacci nel comune di S.Agata Militello, la società è Si Gas S.Agata srl.

Il cliente dovrà fornire i suoi dati anagrafici, un recapito telefonico, il codice fiscale/partita Iva, l’indirizzo presso cui andrà allacciata la nuova fornitura e un indirizzo e-mail di riferimento.

Il sopralluogo sarà effettuato, previo appuntamento, da personale specializzato, al fine di valutare i costi di allacciamento. A seguito del sopralluogo, verrà inviato al cliente il preventivo di spesa per l’allacciamento all’indirizzo fornito in fase di richiesta.

Offerte “Placet”

Tra le proposte di fornitura dell’azienda, ci sono anche le offerte denominate “Placet”. Si tratta di offerte uguali per tutti gli operatori, che seguono le condizioni contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia ARERA. Questo tipo di proposte sono state create come opzione transitoria verso il passaggio al mercato libero di luce e gas per permettere agli utenti di valutare, in modo chiaro, le varie offerte dei fornitori.

A differenza di tutte le altre offerte del libero mercato, ogni componente che determina il prezzo finale è regolamentata. Questo implica che tutti gli operatori del settore utilizzino, nel formulare le rispettive offerte “Placet”, le medesime condizioni stabilite dall’Autorità, senza la possibilità di aggiungere premi, bonus o costi per servizi aggiuntivi.

Il contratto delle offerte Placet prevede condizioni economiche che si applicano a decorrere dalla data di attivazione della fornitura con durata di dodici mesi e tre mesi di preavviso prima che entrino in vigore le nuove condizioni.