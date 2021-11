La società di energia Esa è nata nel 2005 con lo scopo di offrire agli utenti del proprio territorio l'opportunità di usufruire di tutti i vantaggi della liberalizzazione del mercato del gas e dell'energia elettrica. Infatti dopo tale liberalizzazione i privati ​​e le piccole imprese possono scegliere autonomamente il proprio fornitore di energia. Il passaggio al mercato libero è totalmente gratuito per gli utenti che vorranno diventare clienti e non verranno apportate modifiche al contatore oppure all'impianto di distribuzione. Il cliente è tutelato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG), la quale ha istituito un codice di condotta commerciale predisposto e può in qualsiasi momento tornare a fruire del servizio di maggior tutela, rispettando le condizioni di recesso dal contratto, nel caso si fosse stipulato un accordo con un fornitore del libero mercato.

Come entrare in contatto direttamente con l'azienda di energia elettrica e gas Esa

Gli utenti che sono interessati a entrare in contatto con Esa, possono farlo con diverse modalità. In primis è possibile contattare il numero verde 800 978 323 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 18:00 e il sabato dalle ore 08:00 alle ore 14:00. Inoltre è possibile mandare un fax al numero 0871348889 o inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica " info@esaenergie.net ". Per il servizio di assistenza riservato ai clienti Esa, si può scrivere all'indirizzo "assistenzaclienti@esaenergie.net". I clienti Esa che comunicano all'azienda un pagamento possono scrivere all'indirizzo email "gestionecrediti@esaenergie.net". Infine, sul sito ufficiale dell'azienda è possibile compilare un apposito modulo di contatto, lasciando i propri dati.

Successivamente un incaricato della società Esa provvederà a ricontattare il cliente entro 72 ore lavorative.

I vantaggi garantiti da Esa ai propri clienti

La società Esa offre ai suoi clienti contratti a prezzi vantaggiosi per quanto riguarda la fornitura di luce e gas. Inoltre, l'azienda offre soluzioni avanzate nel mercato dell'energia elettrica e del gas, integrando una serie di servizi dedicati ai clienti, con lo scopo di soddisfare le esigenze di ognuno con tempestività ed efficienza.

Ma quali sono gli altri vantaggi? Esistono dei veri e propri negozi Esa di energia presenti sull'intera regione Abruzzo in cui è possibile non solo chiedere assistenza, ma anche pagare la propria fornitura di luce e gas, senza spesa di commissione. Esa Energie, inoltre, mette a disposizione di tutti i clienti una bolletta dettagliata contenente i dati sui consumi, accompagnata dalla versione 2.0, voluta dalla normativa europea, facile da leggere e comprendere. Il personale dell'azienda è formato ad offrire assistenza diretta a tutti i clienti con lo scopo di dare supporto alla risoluzione di problemi, guasti e segnalazioni, senza intermediazione o call center.

Offerte personalizzate e sostegno al territorio

Esa garantisce offerte vantaggiose e personalizzate per una lettura reale dei consumi luce e gas. Professionisti che si occupano della lettura dei consumi di gas ogni mese controllano personalmente i contatori di tutti i clienti Esa. In questo modo è possibile per la società interpretare i bisogni dei propri clienti. Infine, con Energie i clienti possono contribuire allo sviluppo economico del territorio Abruzzo e alla creazione di eventi culturali. Per conoscere tutte le offerte in materia di energia elettrica e gas segui il nostro canale Abbassa Bollette .