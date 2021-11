SimEnergia è il marchio dedicato alle forniture di luce e gas del gruppo SimFonia che ha il cuore del proprio business nella telefonica, servizi e assistenza nel mondo dell'informatica. Il Gruppo è entrato di recente nel mercato dell'energia grazie a preziose partnership con alcuni player già attivi, quali Green Network e Dolomiti Energia. Non sono stati scelti a caso questi partner. Come indicato sul sito aziendale di SimEnergia, l'azienda ha voluto una collaborazione nel mercato dell'energia da aziende rivolte alla produzione sostenibile di corrente elettrica e che compensassero le emissioni legate al consumo di gas con iniziative ecologiche.

Da questa unità di intenti dei partner in gioco nasce dunque SimEnergia, una realtà che cerca di offrire la fornitura di luce e gas in un'ottica di basso impatto ambientale.

Numero verde SimEnergia: come contattare l'assistenza clienti telefonicamente

Gli uffici dell'azienda si trovano a Corato in provincia di Bari e sono aperti al pubblico con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle 17:00 alle 20:30, è possibile nei seguenti orari chiamare telefonicamente il servizio clienti allo 080 23 70 871, oppure inviando un fax al numero 080 33 24 753. Per le emergenze, nel caso l'ufficio fosse chiuso, sul sito internet è indicato un numero di telefono cellulare da contattare al 380 533 51 21.

Se si desidera contattare l'azienda con una mail è possibile scrivere i propri dubbi e ricevere informazioni alla casella info@simfonia.it.

SimEnergia: luce e gas a basso impatto ambientale con Green Network Energy e Dolomiti Energia

SimEnergia ha scelto di entrato nel mercato dell'energia avvalendosi di partner già attivi e con una filosofia ben precisa: rispettare l'ambiente con un progetto di business a basso impatto ambientale.

Per quanto riguarda la fornitura di corrente elettrica la luce distribuita è, come scritto sul sito aziendale, "100% energia pulita", tracciata e garantita dal GSE (il Gestore dei Servizi Energetici) tramite i titoli GO (Garanzie d’Origine). La Garanzia d'Origine certifica la provenienza dell'energia elettrica esclusivamente da impianti alimentati da fonti rinnovabili come sottoscritto dal GSE.

Per quanto concerne la produzione e distribuzione del gas metano si è cercato un partner di SimEnergia che compensasse le emissioni di anidride carbonica nell'ambiente co-finanziando progetti ad hoc garantiti da enti terzi, cercando così di impattare da un lato sull'ambiente ma dall'altro di pareggiarne i conti.

SimEnergia essendo competente nel mondo della telefonia, sul proprio sito ha pubblicato un'accurata guida su eventuali truffe telefoniche legate alle offerte di luce e gas da call center, soprattutto in questo periodo dove i rincari sulle materie prime hanno fatto aumentare i costi in bolletta. Tra i suggerimenti per evitare truffe telefoniche viene riportato di non dare mai dettagli sul proprio contratto in essere, mai dire di sì durante una registrazione, chiedere di qualificarsi all'operatore che sta parlando e mai dimenticarsi che, anche se viene accettata un'offerta proposta, la legge tutela il diritto di recesso entro 14 giorni. Per una più ampia panoramica delle compagnie attive sul mercato dell'energia con le offerte luce e gas e per avere un quadro più chiaro dei rincari, si rimanda alla consultazione della pagina Abbassa bollette.