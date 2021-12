Socoplus è un operatore presente nel mercato libero dell'energia che fornisce corrente elettrica, gas metano e quando viene richiesto anche Gpl canalizzato sul territorio di competenza. Socoplus è un ramo d'azienda del Gruppo Socogas che distribuisce prodotti petroliferi da oltre 50 anni in Emilia Romagna e aree limitrofe, con sede legale a Fidenza in provincia di Parma. L'azienda è attiva nel mercato dell'energia sia per quanto riguarda la fornitura di gas metano che sia di corrente elettrica, le offerte sono proposte al miglior prezzo della componente energia oppure attraverso le offerte Placet (a prezzo libero a condizioni equiparate di tutela), che prevedono condizioni contrattuali standard e una struttura di prezzo definite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), attive per luce e gas.

L'azienda rende noto che è anche attivo il servizio nel mercato di maggior tutela, che grazie all'ultima proroga resta in vigore fino al 1 gennaio 2023. Alla pagina dedicata sul sito aziendale, il cliente può leggere e capire ogni singola voce che andrà a comporre la bolletta alle quali vanno aggiunte le imposte.

Numero verde e contatti per comunicare con l'assistenza clienti Socoplus

L'azienda mette a disposizione dei clienti e per i potenziali interessati al servizio un numero verde, che si raggiunge digitando l' 800 608 018. Gli operatori dell'assistenza clienti rispondono dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle 12:30 e nel pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00, chiuso sabato, domenica e i festivi.

A questo numero è possibile manifestare tutti i propri dubbi o fare richieste generiche sull'offerta commerciale della fornitura. Se si ha la necessità di inviare una richiesta scritta Socoplus ha messo a disposizione alla pagina contatti del proprio sito aziendale un form da compilare con i propri dati, oggetto della richiesta e la nota scritta, si verrà ricontattati quanto prima da un operatore oppure è possibile inviare una e-mail all'indirizzo info@socoplus.it, per lo scambio di informazioni tra operatori bisogna fare riferimento alla casella di posta certificata socoplus@pec.socoplus.it.

La sede legale si trova a Fidenza, in provincia di Parma, e il numero telefonico per contattare gli uffici è lo 0524 514310, attivo in orario lavorativo, se si ha necessità di inviare documentazione contrattuali via fax, il numero è 0524 84487.

Il cliente che vuole inviare un reclamo per quanto riguarda l'importo di una bolletta o per la qualità del servizio può fare riferimento ai contatti sopra esplicitati (tra cui il numero verde 800 608 018) oppure recarsi sul sito aziendale e alla pagina reclami trova i moduli e documenti da compilare e inviare per attivare una procedura ufficiale di reclamo. Per inviare l'autolettura del proprio contatore del gas telefonicamente bisogna sempre far riferimento al numero verde Socoplus, oppure fare il login nella propria area clienti e da lì comunicare con l'azienda.

Bonus sociali per la fornitura di luce e gas

Socoplus fornisce assistenza e accetta di porre sconti in bolletta per tutte quelle utente che hanno diritto di accedere ai bonus sociali. I cosiddetti bonus sono strumenti del governo per attivare uno sconto in bolletta per le famiglie numerose e per le persone in una condizione economica svantaggiata. Lo sconto sarà applicato direttamente alla bolletta della fornitura, ma va fatta richiesta all'azienda secondo le procedure attivate dal governo. Per una più ampia panoramica sulle aziende attive nel mercato dell'energia si consiglia di visitare il canale Abbassa Bollette.