Spigas, tra le prime aziende operanti nel mercato libero del gas, nasce a La Spezia nel 2003. Si legge nelle note aziendali riportate sul sito web ufficiale che, l’affermarsi dell’azienda come una delle realtà italiane più importanti nella gestione della logistica del gas naturale, porta alla nascita, nel 2012, di Spigas Clienti, società dedicata alla fornitura di luce e gas per i clienti domestici e business, mentre Spigas rimane attiva principalmente nel settore dei clienti industriali entrando a far parte della società tedesca VNG, gruppo energetico internazionale fra i più importanti in Europa.

I contatti per informazioni di Spigas

Per mettersi in contatto con Spigas, si può fare riferimento al numero di telefono 0187 257105, mentre per l’invio di comunicazioni scritte e documentazioni può essere utilizzato il numero di fax 0187 777078.

L’azienda mette inoltre a disposizione dei clienti anche una serie di indirizzi di posta elettronica, diversificati a seconda degli argomenti:

Informazioni di carattere generale: info@spigas.com;

Amministrazione: administration@spigas.com;

Logistica: logistica@spigas.com;

Informazioni commerciali: r.roi@spigas.com;

Comunicazioni certificate PEC: spigas@legalmail.it.

Sul sito Internet di Spigas è anche disponibile un’Area Clienti alla quale si può accedere, previa registrazione, per la richiesta di informazioni o interventi.

La posta ordinaria può essere inviata alla sede legale, in via Vincenzo Monti, 48 - 20123 Milano, oppure alla sede operativa in via Vittorio Veneto, 3 - 19124 La Spezia.

Offerte per forniture e servizi

Spigas propone le sue offerte commerciali per la fornitura di gas metano principalmente a clienti industriali, ai quali propone, secondo quanto si legge sul sito dell’azienda, una gestione diretta dell’intero processo logistico del gas naturale, dall’approvvigionamento presso venditori esteri, operando sui maggiori mercati internazionali, fino al contatore dell’utente finale in un’ottica di efficientamento energetico.

I contatti indicati nel paragrafo precedente possono essere utilizzati per la richiesta di informazioni e di preventivi personalizzati in base ad ogni singola esigenza di fornitura.

Ulteriori informazioni in ambito energetico possono essere reperite

Livelli di servizio e regole per indennizzi e reclami

Nelle note informative rivolte ai clienti, Spigas riporta, in un’apposita sezione, tutte le notizie utili affinché l’utente possa valutare il livello di servizio fornito dall’azienda e le regole per inoltrare reclami ed ottenere eventuali indennizzi.

Di seguito i livelli di servizio indicati:

Risposta motivata per reclami scritti: tempo massimo previsto, 40 giorni solari;

Rettifica fatturazione: tempo massimo, 90 giorni solari:

Rettifica eventuale doppia fatturazione: tempo massimo 20 giorni solari:

Per le eventualità elencate, Spigas riporta di aver conseguito una percentuale di evasione entro i tempi indicati pari al 95%.

Per quanto riguarda gli indennizzi, viene riportato nelle note informative che Spigas provvederà ad erogare al Cliente un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità indicati. Nello specifico, per quanto riguarda la mancata risposta alle rettifiche della fatturazione riportata in bolletta, vengono riconosciuti 20 €, se la risposta avviene entro un tempo doppio rispetto a quanto previsto, 40 €, se avviene oltre un tempo doppi ed entro un tempo triplo, 60 € se la prestazione viene eseguita in un tempo oltre il triplo di quello indicato come standard.

I reclami, invece, dovranno essere inoltrati utilizzando l’apposito modulo, scaricabile dal sito, che dovrà essere compilato in ogni sua parte ed inviato per posta ordinaria, via fax o via mail agli indirizzi riportati nel precedente paragrafo dedicato ai contatti aziendali.