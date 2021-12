Veneto Gas & Power si occupa della commercializzazione di forniture di luce e gas su tutto il territorio del Nord Italia. Attiva anche nel settore energetico con la vendita di prodotti e servizi, mette a disposizione un numero verde con cui si possono richiedere tutte le informazioni in merito.

Il servizio clienti di Veneto Gas & Power

Se si vuole cambiare fornitore e passare a Veneto Gas & Power basta telefonare il numero verde 800.500.559 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e alle 14:30 alle 18:30). Come spiega l'azienda il consumatore, con l'aiuto di un consulente dedicato, può scegliere tra una vasta gamma di piani tariffari quello più adatto alle proprie esigenze energetiche.

L'assistenza è attiva anche presso gli sportelli informativi presenti a Rosà, Asiago, Sandrigo, Treviso, Motta di Livenza, Villorba, Caorle, Jesolo, Bibione, Marghera, San Donà di Piave e Padova.

Durante il passaggio il contatore e l'impianto non subiranno nessuna modifica e non ci sarà un'interruzione della fornitura. L'energia fornita è green al 100% è certificata e prodotta solamente da fonti rinnovabili. Il cambio fornitore è gratuito e il cliente non dovrà pagare nessun deposito cauzionale.

Sul sito di Veneto Gas & Power è presente una sezione "Modulistica" in cui si possono scaricare tutti i documenti utili per l'attivazione e la gestione della fornitura. Il modulo va compilato in tutte le sue parti, firmato e spedito tramite email all'indirizzo clienti@venetogasepower.it o via fax al numero 0424.195.80.24 (tramite questi canali di comunicazione si possono inviare anche dei reclami, basta scaricare e compilare l'apposito modulo presente sul sito).

Le offerte di Veneto Gas & Power

Come si legge sul sito, Veneto Gas & Power propone offerte personalizzate, a prezzo indicizzato o fisso, e le bollette sono chiare e trasparenti, con i consulenti energetici sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento. Opera nel Nord Italia, con contratti di fornitura stipulati nelle regioni del Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Grazie all'occhio di riguardo verso la salvaguardia dell'ambiente è nato Greenland, un progetto di forestazione con cui i consumatori possono scegliere di contribuire acquistando un albero e seguendo la sua crescita.

Come spiega l'azienda, fino a ora sono stati piantati oltre mezzo milione di alberi in Africa, Asia, America Latina e in Italia e la tipologia di alberi che sono stati piantati assorbono una quantità di CO2 che basterebbe a riempire 135 tir (pari a 26.00 chilogrammi).

L'attività nel settore dell'efficientamento energetico

La società è attiva anche nel settore dell'efficientamento energetico e sostiene un progetto dedicato grazie alla collaborazione con Officinæ Verdi Group (Ov Group). Tra i prodotti offerti ci sono le caldaie, le pompe di calore e l'installazione di impianti fotovoltaici. Questi ultimi sono composti dai moduli fotovoltaici che producono la corrente continua e dagli inverter che trasformano l'energia prodotta in corrente alternata, che può essere utilizzata nell'ambiente domestico; per poter usufruire dell'energia 24 ore su 24 si può acquistare in abbinamento una batteria di accumulo. L'azienda è anche attiva nel settore della mobilità elettrica con la vendita di e-bike.