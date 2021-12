Union gas e luce è una società per azioni specializzata nella commercializzazione delle forniture di corrente elettrica e gas metano nel mercato libero, nata nel 2005 dall'unione di imprenditori già attivi nel settore energetico. Rivolge la propria offerta a tutti i clienti sul territorio nazionale che riesce anche ad assistere e consigliare con la rete di negozi e info point sparsi per l'Italia, in tutto sono 64 punti di consulenza per più di 70.000 clienti. Nei 16 anni di attività il gruppo, come sottolineato sul sito aziendale, ha cercato sempre di: "Rispondere ai reali bisogni dei clienti, per aiutarli ad usare e gestire l’energia in modo più efficiente", attraverso il dialogo con i professionisti dell'azienda e di cercare sempre soluzioni innovative e tecnologiche sul mercato.

Negli anni poi il gruppo ha espanso il proprio business anche verso i servizi grazie a partnership mirate, ne è un esempio il fatto che nei negozi si possano effettuare moltissimi servizi postali come accedere alle visure camerali, gestire carte ricaricabili, effettuare ricariche per le paytv, telefoniche e verso le piattaforme di gioco online, pagare i bollettini e i premarcati MAV e RAV, pagare il bollo auto e altre tasse.

Numero verde per contattare l'assistenza clienti Union gas e luce

Per contattare l'assistenza clienti l'azienda ha previsto diversi metodi di contatto: con il numero verde è possibile chiedere informazioni e fare richieste generiche agli operatori gratuitamente, digitando l'800 210 760 oppure 081 8369571 e 06 452219623 dai cellulari o dall'estero.

L'azienda ha due sedi, una legale a Milano e una operativa ad Aversa, in provincia di Caserta, con orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00, pre prendere appuntamento con un consulente si consiglia di contattare gli uffici al numero 081 8369571 oppure allo 06 452219623, sempre dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 18:00.

È possibile anche inviare una richiesta scritta tramite un form da compilare sul sito aziendale alla pagina ''Contatti'' o inviare una e-mail all'indirizzo di posta elettronica info@uniongaseluce.it, oppure un fax per documentazione contrattuale al numero 081 5012544 e nel caso di scambio di informazioni tra operatori o documentazione si può inviare una mail alla casella di posta certificata uniongasmetano@pec.it. Sempre alla pagina ''Contatti" in caso di dubbi generici si può consultare la pagina delle risposte veloci per le domande più frequenti tra i clienti su come inviare l'autolettura, sulle fatture e pagamenti, su come cambiare operatore e tanti altri argomenti.

La rete di assistenza Union gas e luce sul territorio

Nel caso si volesse andare di persona a un incontro con un consulente Union per capire quale sia la tariffa migliore per le forniture di luce e gas, il cliente può cercare sul sito aziendale il negozio più vicino. Union ha differenziato i propri punti in: store center, un negozio che è emanazione diretta dell'azienda sul territorio in particolare di Napoli, Caserta e Matera; gli store point ovvero un centro di consulenza e assistenza post vendita (pagamenti, richieste e reclami) presenti in Campania, Lazio, Calabria e Puglia; gli store corner ovvero un piccolo spazio all'interno di un'attività già avviata dove si possono prendere le prime informazioni sull'azienda e il tipo di servizio erogato presenti in tutta Italia. Sul sito internet aziendale ci sono indirizzi e orari di ogni punto informativo. Per scoprire tutte le aziende presenti sul mercato dell'energia si consiglia di visitare il canale Abbassa Bollette.