OV Energy è un fornitore di energia elettrica e gas naturale nato dalla joint venture tra UniCredit e WWF Italia. Attiva nel settore dell'efficientamento energetico, individua gli interventi che si adattano di più alle esigenze di ogni singolo cliente. Per conoscere le proposte con energia 100% green l'azienda mette a disposizione un numero verde.

Come raggiungere l'assistenza clienti di OV Energy attraverso il numero verde

L'assistenza clienti di OV Energy è attiva al numero verde 800.090.255 e tra i diversi servizi offerti si può richiedere un'analisi energetica gratuita.

Le richieste possono essere inoltrate anche attraverso l'area clienti presenti sul sito aziendale, basta fare login con la username e la password scelte durante la fase di registrazione.

L'attività di OV Energy

Ov Energy è nata all'interno di Officinæ Verdi, realtà fondata dal 2011 da UniCredit in partnership con WWF Italia e, dal 2018, parte integrante del Gruppo Roma Gas & Power, operante nel settore della green economy avendo come pilastro l'efficienza energetica.

La società opera nella filiera dell'energia verde, nei settori che riguardano la produzione, la fornitura, il monitoraggio e la realizzazione di interventi di efficientamento e mobilità. Per individuare la tecnologie di efficientamento energetico più adatte alle esigenze di ogni singolo cliente, l'azienda si avvale del monitoraggio dei consumi.

Le soluzioni impiantistiche e finanziarie sono volte a realizzare degli interventi come l'installazione di un impianto fotovoltaico, di cogenerazione (produzione combinata di energia elettrica e calore in base alle condizioni stabilite da Arera, Autorità regolazione energia, reti e ambiente) o solare-termico. Per quanto riguarda l'efficienza energetica si può intervenire migliorando l'illuminazione e procedendo con l'installazione dei led.

OV Energy fornisce energia verde certificata

OV Energy fornisce energia verde certificata Garanzia di Origine e, come si legge sul sito, attivando un fornitura di energia proveniente completamente da fonti rinnovabili si può ottenere un beneficio economico sulla spesa energetica e grazie al sistema "alert & reporting" il cliente può tenere sotto controllo la spesa energetica e segnalare tempestivamente eventuali anomalie. Infatti scegliendo OV Energy si risparmia sulla quota energia tutelando l'ambiente, infatti grazie all'utilizzo dell'energia 100% green si può ottenere una riduzione delle emissioni di CO2 nell'atmosfera.

Le soluzioni proposte dall'azienda - riporta il sito ufficiale - si diversificano in base al fabbisogno energetico e per conoscere l'offerta più adatta alle proprie esigenze il cliente viene seguito da un consulente dedicato in grado di garantire aiuto per ogni esigenza. Le offerte sono con zero costi di attivazione, sul contatore non verrà eseguito nessun intervento tecnico e durante il cambio di gestore il cliente non subirà nessuna interruzione della fornitura.

Le offerte Placet di OV Energy

Per accompagnare il passaggio dal Mercato di Maggior Tutela al Mercato Libero, sono disponibili per i clienti OV Energy anche le offerte Placet, per luce e gas, a prezzo fisso o variabile e a condizioni equiparate di tutela, le condizioni contrattuali definite da Arera. Per questa tipologia di offerta non è prevista la fornitura congiunta di luce e gas, infatti l'utente deve sottoscrivere due contratti distinti. Il prezzo viene deciso liberamente dall'azienda, in base alla struttura di prezzo stabilita da Arera.

