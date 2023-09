Prende sempre più corpo l'indiscrezione secondo cui l'Inter potrebbe essere ceduta a un fondo mediorientale. Dal club nerazzurro non arriva alcuna dichiarazione: tutto si starebbe muovendo sottotraccia, ma gli indizi sull'interessamento sono sempre di più.

Nelle ultime ore l'identità del possibile acquirente va via via delineandosi e molti dettagli lasciano pensare che sia il fondo del Qatar InvestCorp, che nello sport già è presente nel ciclismo e con la partecipazione anche in alcuni club calcistici. Non sarebbe la prima volta che tale società strizza l'occhio all'Italia e alla Serie A, il Milan è stato per lungo tempo nel mirino anche se poi è passato in altre mani.

Il fondo non si è ancora esposto pubblicamente commentando con un "non confermiamo e non smentiamo" la notizia.

La possibile offerta per l'Inter

Nelle ultime ore è anche circolata sui media la cifra della possibile offerta finita sul tavolo di Zhang per l'acquisizione di tutte le quote del club nerazzurro: 1,3 miliardi di euro, una somma che supererebbe di un centinaio di milioni quella per cui è stato venduto i Milan a RedBird negli scorsi mesi. Una somma che dimostra la crescita di valore dell'Inter, arrivato fino in finale di Champions League lo scorso anno e quindi sempre più appetibile sul mercato.

Forse anche per questo Steven Zhang, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione sull'argomento fino a questo momento, non sarebbe del tutto convinto di accettare, o meglio starebbe prendendo tempo.

Il proprietario del club milanese è convinto che la società possa ancora crescere e quindi vorrebbe aspettare qualche rilancio per poter incassare ancora di più. Una mossa che potrebbe allungare i tempi di una possibile cessione anche fino a fine stagione quando comunque una decisione se dire addio oppure restare all'Inter dovrà essere presa in maniera netta.

A maggio del 2024 scade infatti il prestito di Oaktree di 270 milioni di euro, stipulato in passato per dare respiro alle casse dei meneghini e continuare a essere competitivi in campo, e che ora varrebbe circa 400 milioni calcolando gli interessi. Zhang deve versare la cifra entro i termini per evitare che le quote passino a Oaktree a meno che non venga rinegoziato l'accordo nei prossimi mesi.

Secondo alcune indiscrezioni è anche possibile che Zhang si convinca a cedere il club, ma solo a fine stagione, per provare a vincere il ventesimo scudetto che vale la seconda stella, obiettivo possibile vedendo la qualità della sua Inter, e poi lasciare da vincente con due scudetti in bacheca dopo quello vinto con Conte e una finale di Champions League persa con il Manchester City.