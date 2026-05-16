Lmdv Media ha perfezionato il closing per l’acquisizione di una partecipazione di maggioranza pari all’80% di Editoriale Nazionale (EN) dal gruppo Monrif. L’operazione è stata annunciata il 16 maggio 2026 a Milano, segnando un passaggio chiave nel panorama editoriale italiano. Il gruppo Monrif controlla i quotidiani Il Giorno, La Nazione, Il Resto del Carlino e la testata nazionale Qn.

Con questo passaggio, Leonardo Maria Del Vecchio conferma il proprio impegno nel settore dell’informazione e dei media. L’obiettivo è garantire continuità a un modello editoriale autorevole, indipendente e di qualità.

Il progetto si fonda su investimenti orientati all’innovazione e alla valorizzazione delle persone, con particolare attenzione al rafforzamento della qualità editoriale e al contributo di giornalisti di alto profilo che da sempre caratterizzano il gruppo.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Leonardo Maria Del Vecchio ha commentato: “Oggi si apre una nuova pagina per questo gruppo editoriale”. Ha aggiunto: “Voglio ringraziare la famiglia Riffeser per il lavoro e la storia costruita in questi anni, e tutte le persone che ogni giorno contribuiscono alla qualità di queste testate”. Andrea Riffeser Monti, in rappresentanza di Monrif, ha affermato: “Siamo lieti di aver concluso questo accordo con Leonardo Del Vecchio e di poter continuare a collaborare con lui e il team di Lmdv Capital per un’informazione libera, autorevole e radicata sul territorio”.

Il gruppo Editoriale Nazionale

Editoriale Nazionale è una società editoriale che riunisce alcune delle principali testate storiche italiane, tra cui Il Giorno, La Nazione e Il Resto del Carlino, oltre alla testata nazionale Qn. Il gruppo Monrif S.p.A., fondato nel 1912, ha una lunga storia nel settore editoriale e delle comunicazioni, con attività che comprendono anche il settore alberghiero e immobiliare. Editoriale Nazionale rappresenta uno dei principali poli dell’informazione locale e nazionale in Italia, con una presenza radicata sul territorio attraverso le sue testate.