A Sorrento, in occasione del Forum Verso Sud tenutosi il 16 maggio 2026, è emerso con forza il ruolo cruciale dei Comuni nella programmazione delle risorse e degli investimenti destinati al Mezzogiorno. Francesco Morra, presidente dell'Anci Campania, ha posto l'accento sulla necessità di un coinvolgimento diretto delle amministrazioni locali per il futuro del Sud Italia. La discussione strategica del Forum ha esplorato le potenzialità del Mezzogiorno in una nuova stagione geopolitica ed economica che vede il Mediterraneo tornare protagonista.

Morra ha evidenziato come la presenza dei sindaci e dei Comuni sia fondamentale in questo dibattito, poiché le città costituiscono il primo presidio istituzionale sul territorio e il punto di contatto diretto con cittadini, imprese e comunità.

Ha inoltre chiarito che la programmazione delle risorse strategiche e degli investimenti deve necessariamente vedere le amministrazioni locali come attori principali. Sono infatti i Comuni a tradurre quotidianamente le decisioni politiche in servizi essenziali, infrastrutture, progetti di rigenerazione urbana, innovazione e concrete opportunità di sviluppo per le comunità.

La Zona Economica Speciale Unica: motore di crescita

Un altro aspetto cruciale affrontato da Morra ha riguardato l'efficacia della Zona Economica Speciale (ZES) unica del Mezzogiorno. Questo strumento è stato riconosciuto come un concreto motore di crescita e un potente attrattore di investimenti. I dati presentati al Forum hanno rivelato un impatto significativo: oltre 20 miliardi di euro di investimenti attivati e il sostegno a migliaia di posti di lavoro.

La Campania, in particolare, si è distinta come la prima regione per numero di autorizzazioni rilasciate, un dato che, secondo Morra, "conferma come il Sud possa diventare davvero competitivo e attrattivo".

Il Mediterraneo: snodo strategico e opportunità per il Sud

Il Forum Verso Sud di Sorrento si è inserito in un contesto di rinnovata centralità del Mediterraneo, che sta riaffermandosi come snodo geopolitico globale. L'evento ha rappresentato un'importante piattaforma di confronto, riunendo amministratori locali, rappresentanti istituzionali e operatori economici. L'obiettivo era dibattere sulle prospettive di sviluppo del Mezzogiorno e sulle opportunità derivanti da questa nuova posizione strategica dell'area mediterranea. Il dialogo ha rafforzato la convinzione che le città e le amministrazioni locali siano un motore indispensabile per l'innovazione e lo sviluppo sostenibile dei territori del Sud.