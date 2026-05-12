Lufthansa si prepara ad aumentare la propria presenza in Ita Airways: la compagnia tedesca ha annunciato che nel giugno di quest’anno eserciterà l’opzione per acquisire una quota di maggioranza della compagnia italiana, portando la partecipazione dal 41% al 90%.

Secondo quanto comunicato dal gruppo, l’acquisto dell’ulteriore 49% avverrà al prezzo già stabilito di 325 milioni di euro.

L’operazione resta subordinata alle necessarie autorizzazioni normative, in particolare quelle della Commissione europea e del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (Doj), e dovrebbe essere completata entro il primo trimestre del 2027.

Una volta conclusa la transazione, Ita Airways verrà completamente integrata nel gruppo Lufthansa, sia sotto il profilo organizzativo sia sotto quello finanziario.

Ita Airways: la compagnia aerea di bandiera

Ita Airways è la compagnia aerea di bandiera italiana, fondata nel 2020 a seguito della liquidazione di Alitalia. Controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, offre servizi di trasporto passeggeri e merci, nazionali e internazionali. Opera da numerosi aeroporti italiani, con una flotta che copre un'ampia rete di destinazioni in Europa e nel mondo, consolidando la sua presenza nel panorama aereo globale.