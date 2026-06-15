Il secondo appuntamento di “Metamorfosi Lab 2030 – Laboratori di crescita aziendale a impatto rigenerativo” si è tenuto a Volla, presso il Gruppo La California, nel Consorzio Agroalimentare, polo agroalimentare campano. Promosso da Ci Vuole Marketing Società Benefit, l'evento ha focalizzato il valore di relazioni, comunità e capitale umano per la crescita delle PMI.

Riservato a un numero limitato di imprese, l'incontro ha affrontato le sfide per competitività e sviluppo duraturo, quali attrarre talenti, rafforzare il legame con il territorio e costruire relazioni di fiducia.

I lavori sono stati guidati da Carmela Villani, esperta di crescita aziendale, e Clara Bassano, docente dell’Università degli Studi di Salerno e direttrice dell’Osservatorio Parchi e Aree Protette del Mezzogiorno.

La dimensione sociale dei criteri ESG al centro

Il laboratorio ha fornito strumenti pratici per mappare stakeholder, relazioni e criticità sociali, individuando progetti concreti per generare benefici misurabili a collaboratori, famiglie, scuole, associazioni e territorio. Un focus sulla capacità delle imprese di trasformare le relazioni in asset strategici, rafforzando reputazione, attrattività, innovazione e creazione di valore a lungo termine.

Carmela Villani, ideatrice del progetto, ha dichiarato: “Per molti anni il tema sociale è stato considerato una componente accessoria delle strategie aziendali.

Oggi rappresenta invece una leva fondamentale di competitività, reputazione e attrazione delle competenze. Le imprese che investono nelle persone e nelle relazioni costruiscono organizzazioni più solide, resilienti e capaci di generare impatto positivo sui territori in cui operano”.

Un percorso per la sostenibilità aziendale

Il percorso Metamorfosi Lab 2030 è iniziato a maggio con la nascita della Classe Fondativa 2026, il primo nucleo di imprese per un'economia rigenerativa e il beneficio comune. Nei prossimi mesi, il progetto proseguirà con laboratori dedicati alle altre dimensioni della sostenibilità aziendale, sugli aspetti ambientali e di governance. L’obiettivo è accompagnare le imprese nella definizione di piani di impatto concreti e condivisi, trasformando la sostenibilità da dichiarazione d’intenti a progetto operativo.

La sede del laboratorio, il Consorzio Agroalimentare di Volla, rappresenta un ecosistema di relazioni e connessioni che contribuiscono alla crescita economica e sociale dell’area metropolitana di Napoli, confermando l'importanza del territorio nelle strategie di sviluppo delle PMI.