Le esportazioni italiane hanno mostrato un andamento dinamico ad aprile 2026, registrando un significativo aumento dell'8,8% in valore su base annua. Questo incremento, rilevato dall'Istat, si accompagna a una crescita del 3,5% in termini di volume rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Tuttavia, il quadro congiunturale rivela una flessione mensile: ad aprile 2026, le esportazioni hanno subito una contrazione del 2,2% rispetto a marzo. Questa diminuzione ha interessato in modo quasi equivalente sia i mercati dell'Unione Europea, con un calo del 2,1%, sia i paesi extra Ue, che hanno visto una riduzione del 2,4%.

Mercati Extra Ue Motore della Crescita

L'analisi dell'Istat evidenzia come la spinta maggiore alla crescita tendenziale delle esportazioni in termini monetari provenga dai mercati extra Ue, che hanno segnato un robusto incremento del 12,0%. Questo dato è nettamente superiore all'aumento del 5,9% registrato verso i paesi dell'Unione Europea. Un esempio lampante di questa dinamica è la performance negli Stati Uniti, dove l'export italiano è cresciuto del 12,1% nell'arco di un anno. Guardando al trimestre febbraio-aprile 2026, si osserva un aumento complessivo delle esportazioni del 5,0% rispetto al trimestre precedente, mentre le importazioni hanno registrato una crescita più marcata, pari al 6,2%.

Saldo Commerciale in Forte Aumento

Il saldo commerciale italiano ha mostrato un notevole miglioramento ad aprile 2026, attestandosi a 4.293 milioni di euro. Questo rappresenta un incremento significativo rispetto ai 2.448 milioni di euro registrati nello stesso mese del 2025, quasi raddoppiando l'avanzo. Parallelamente, il deficit energetico ha continuato a pesare sulla bilancia commerciale, raggiungendo i 5.169 milioni di euro, un valore superiore ai 4.219 milioni di euro dell'anno precedente. Considerando i primi quattro mesi del 2026, l'avanzo commerciale complessivo ha toccato i 15,2 miliardi di euro, superando gli 11,3 miliardi di euro dello stesso periodo del 2025. In questo intervallo, la crescita tendenziale dell'export (+3,2%) è risultata più sostenuta rispetto a quella dell'import (+1,4%), sebbene tale dinamica sia stata prevalentemente influenzata dagli incrementi dei prezzi e da una ricomposizione del mix di prodotti, con un aumento in volume più contenuto, pari allo 0,4%.

Dinamiche Commerciali con l'Unione Europea

Specificamente per il commercio con i paesi dell'Unione Europea, i dati di aprile 2026 rivelano un saldo positivo di 316 milioni di euro. Anche in questo caso si registra un miglioramento rispetto ai 128 milioni di euro di avanzo di aprile 2025. Le esportazioni verso i paesi membri dell'Ue hanno evidenziato una crescita del 5,9% su base annua, mentre le importazioni dal blocco comunitario sono aumentate del 5,2%. Questi numeri confermano una dinamica positiva dell'interscambio commerciale italiano, sia all'interno del mercato unico europeo sia con i cruciali mercati extra Ue, delineando un quadro di resilienza e adattamento del settore export nazionale.