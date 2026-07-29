Coldiretti Marche ha rivolto un pressante appello alla Regione Marche, chiedendo con forza una significativa riduzione della burocrazia che grava sulle imprese agricole. L'associazione ha evidenziato, con chiarezza, come le attuali procedure amministrative complesse e spesso ridondanti rappresentino un ostacolo considerevole, se non insormontabile, per la crescita e lo sviluppo delle aziende operanti nel settore primario della regione.

Le richieste di semplificazione amministrativa per il settore primario

Nel corso di un recente e costruttivo incontro con i rappresentanti regionali, Coldiretti Marche ha sottolineato con enfasi che le imprese agricole si trovano quotidianamente ad affrontare un labirinto di pratiche complesse e tempi di attesa eccessivamente prolungati per l'ottenimento di autorizzazioni indispensabili e l'accesso ai contributi previsti.

L'organizzazione ha perciò sollecitato la Regione Marche a intervenire con azioni concrete e mirate per alleggerire l'eccessivo carico burocratico. L'obiettivo è facilitare in maniera sostanziale l'accesso ai servizi essenziali e agli strumenti di sostegno economico e strutturale destinati al comparto agricolo marchigiano. È stato ribadito che l'attuale livello di burocrazia, se non mitigato, rischia seriamente di soffocare la vitalità intrinseca delle aziende agricole e di rallentare in modo significativo lo sviluppo complessivo dell'intero settore, compromettendone la competitività.

Il ruolo strategico della Regione Marche nell'agricoltura

La Regione Marche detiene, infatti, un ruolo di primaria importanza e strategico nella gestione e nell'implementazione delle politiche agricole regionali, nonché nell'erogazione dei fondamentali fondi europei e nazionali destinati a supportare il settore.

Attraverso l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), la Regione promuove attivamente una serie di interventi mirati a incrementare la competitività e l'innovazione delle aziende agricole, a tutelare l'ambiente e il paesaggio rurale, e a migliorare complessivamente la qualità della vita nelle aree rurali. In questo contesto, le procedure amministrative rappresentano una parte integrante e ineludibile del sistema di gestione dei contributi e delle autorizzazioni. La loro semplificazione, pertanto, è un tema che merita e riceve costante attenzione da parte delle istituzioni regionali, al fine di renderle più efficienti e meno onerose per gli operatori del settore.

In conclusione, Coldiretti Marche ha ribadito la propria piena e incondizionata disponibilità al dialogo costruttivo e alla collaborazione fattiva con la Regione Marche.

L'obiettivo comune è quello di individuare e implementare soluzioni condivise ed efficaci che possano concretamente favorire la crescita sostenibile, l'innovazione e la resilienza delle imprese agricole locali, garantendo loro un futuro prospero e meno gravato da oneri amministrativi.