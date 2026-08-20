Il risiko bancario mantiene alta l'attenzione degli operatori di Borsa, con il Consiglio di Amministrazione di Monte dei Paschi di Siena (Mps) impegnato nell'esame di due offerte strategiche. Le proposte, riguardanti Banco Bpm e Banca Generali, mirano a contrastare l'offerta pubblica di acquisto e scambio (OPAS) da 30,6 miliardi di euro lanciata da Intesa Sanpaolo. Il 20 agosto 2026, il titolo Mps ha registrato un incremento dello 0,6% a Piazza Affari. Anche Banco Bpm (+0,4%), Banca Generali (+0,07%) e Intesa Sanpaolo (+0,8%) hanno chiuso in rialzo, mentre Generali ha perso lo 0,4% e Unipol ha segnato un calo dell'1,4%.

Le strategie di Mps contro l'OPAS di Intesa

Sotto la guida del CEO Luigi Lovaglio, il Consiglio di Amministrazione di Mps valuta attivamente le due proposte per Banco Bpm e Banca Generali. L'obiettivo è offrire al mercato un'alternativa concreta all'OPAS di Intesa Sanpaolo, che vede la collaborazione di Unipol. Lovaglio starebbe definendo gli "ultimi ritocchi" per presentare le operazioni al Board. Banca Generali, dal canto suo, non ha rilasciato commenti sulle ipotesi di un'offerta pubblica di scambio (OPS) da parte di Mps.

L'andamento dei titoli bancari in Borsa

Nonostante il fermento del risiko bancario, la reazione della Borsa è stata contenuta. Mps ha guadagnato lo 0,6%, Banco Bpm lo 0,4% e Banca Generali lo 0,07%.

Intesa Sanpaolo ha segnato un rialzo dello 0,8%. Al contrario, Generali ha registrato una flessione dello 0,4% e Unipol ha perso l'1,4%. Nelle ultime sedute, la speculazione ha sostenuto in particolare il titolo Banca Generali, che ha registrato un incremento del 2,11% con volumi di scambio pari a 116.094 unità, seppur sotto la media.

Monte dei Paschi di Siena: storia e ruolo

Monte dei Paschi di Siena si conferma una delle principali e più antiche banche italiane, con una storia che risale al 1472. Con sede a Siena, l'istituto offre una vasta gamma di servizi bancari e finanziari a privati, imprese e istituzioni. Nel corso della sua lunga storia, Mps ha giocato un ruolo significativo nel panorama bancario nazionale, partecipando a numerose operazioni di consolidamento e ristrutturazione del settore.