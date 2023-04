La partita del 12 aprile tra Milan e Napoli, sfida di andata dei quarti di finale di Champions League in cui i rossoneri hanno trionfato per 1-0, ha messo in evidenza quanto il centravanti nigeriano sia fondamentale per il gioco e i risultati della squadra di Spalletti. Ma l'allenatore toscano ha annunciato la presenza del fuoriclasse nella gara di ritorno contro i rossoneri.

Il ritorno del bomber

L'assenza del nigeriano ha scompaginato la formazione di Luciano Spalletti nella partita di andata di San Siro valevole per il passaggio in semifinale nella massima competizione europea, con Elmas che è stato chiamato a ricoprire un ruolo non suo e Raspadori che non ha ancora la maturità necessaria per affrontare sfide di tale livello.

Osimhen era stato in dubbio per la partita a causa di un infortunio al bicipite femorale rimediato in nazionale, ma il tentativo di recuperarlo è stato sconsigliato per non rischiare un aggravamento.

Tuttavia, il mister ha annunciato la presenza certa di Osimhen al Maradona per il ritorno: "Osimhen ci sarà al 100% nella sfida di ritorno. La programmazione di lavoro è stata fatta in quella direzione. Il fatto di tenerlo fuori a San Siro e non rischiarlo nella partita di sabato contro il Verona permetterà di completare il lavoro fatto dai medici".

Questi sono segnali incoraggianti per il Napoli, che ha bisogno del suo giocatore più prolifico in un momento cruciale della stagione. Il nativo di Lagos è diventato il punto di riferimento dell'attacco azzurro, un trascinatore capace di spostare gli equilibri sia in campionato, con 21 realizzazioni, che in Champions League, con 4 gol in 5 presenze.

Il suo ritorno in campo potrebbe fare la differenza nella decisiva sfida di Napoli.

Un risultato da ribaltare

Il primo atto del doppio confronto per l'accesso alla semifinale di Champions League è andato al Milan [VIDEO], ma in casa Napoli c'è fiducia nel cercare di ribaltare l'esito del primo incontro.

Infatti i partenopei hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà i rossoneri più volte, nonostante l'assenza del loro punto di riferimento in attacco.

Perciò la gara al Diego Armando Maradona si preannuncia apertissima, con il Napoli che partirà con un gol di svantaggio, ma anche con la consapevolezza di aver ritrovato il proprio campione e con un pubblico pronto a sostenere i loro beniamini nell'impresa di passare il turno.

Nuove assenze per Spalletti

Tuttavia, ci sono nuove difficoltà in vista per il Napoli.

In particolare, due pilastri della squadra, Kim e Anguissa, saranno assenti per squalifica.

Il sudcoreano Kim era diffidato e ha rimediato un giallo per proteste, mentre l'ex Fulham Anguissa ha subito un'espulsione per somma di ammonizioni in soli 5 minuti.

Sarà compito dello staff tecnico di Spalletti valutare chi dovrà sostituirli, ma si candidano prepotentemente Juan Jesus e Ndombele.