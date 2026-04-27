In Perù, mentre prosegue con attenzione la verifica dei risultati ufficiali del primo turno delle elezioni presidenziali, un nuovo sondaggio Ipsos, pubblicato in data odierna, rivela un testa a testa serratissimo tra i principali contendenti in vista di un probabile ballottaggio. Questo rilevamento, il primo ad essere condotto dopo la tornata elettorale del 12 aprile, mostra la candidata ultraconservatrice Keiko Fujimori e il progressista Roberto Sánchez appaiati esattamente al 38% delle preferenze. Il sondaggio evidenzia, inoltre, una significativa percentuale di elettori ancora incerti sulla propria scelta: il 7% si dichiara indeciso, mentre un ulteriore 18% è propenso a votare scheda bianca, segnale di una potenziale disaffezione o di una difficoltà nella scelta tra i candidati proposti.

Il quadro provvisorio del primo turno

Con il 95,88% dei voti scrutinati nel primo turno, il panorama elettorale vede Keiko Fujimori, leader di Forza Popolare, in testa con il 17,06% dei consensi. La segue da vicino Roberto Sánchez, rappresentante di Insieme per il Perù, che ha ottenuto il 12,04% delle preferenze. Al terzo posto si posiziona Rafael López Aliaga, del partito Rinnovamento Popolare, con l’11,89%. La conclusione dello spoglio ufficiale è attesa nei prossimi giorni, un processo che si completerà non appena la commissione elettorale avrà terminato l’esame approfondito di circa 3.800 schede che sono state sottoposte a revisione.

Analisi degli scenari di ballottaggio e l'incertezza elettorale

Il sondaggio Ipsos ha approfondito l'analisi, esplorando anche un ipotetico scenario di ballottaggio che vedrebbe contrapporsi Keiko Fujimori e Rafael López Aliaga. In questa specifica configurazione, Fujimori otterrebbe il 31% delle preferenze, mentre López Aliaga si attesterebbe al 34%. Un dato particolarmente significativo in questo contesto è l'incremento delle schede bianche, che salirebbero al 27%, e degli indecisi, che raggiungerebbero l’8%. Questa rilevazione complessiva mette in luce un quadro di grande incertezza all'interno dell'elettorato peruviano, con una porzione considerevole di votanti che non ha ancora definito la propria scelta in maniera definitiva o che potrebbe decidere di non esprimere una preferenza tra i candidati che arriveranno al secondo turno.

Le funzioni della commissione elettorale nazionale

La commissione elettorale nazionale del Perù si configura come l’organo istituzionale preposto alla supervisione e alla gestione complessiva dell'intero processo elettorale nel paese. La sua funzione primaria e irrinunciabile è quella di garantire la massima regolarità e trasparenza in tutte le operazioni di voto e durante lo scrutinio. L'istituzione è inoltre responsabile della meticolosa revisione delle schede che vengono contestate e della successiva proclamazione dei risultati ufficiali, assicurando in ogni fase il pieno rispetto delle procedure e delle normative stabilite dalla legislazione elettorale nazionale, a tutela dell'integrità del processo democratico.