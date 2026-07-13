Il Cremlino ha espresso la propria gratitudine alla Biennale di Venezia per aver mantenuto la collaborazione con la Russia e aver consentito l'apertura del padiglione russo. Questa dichiarazione giunge in un momento di particolare tensione, a seguito della decisione dell'Unione Europea di sospendere i finanziamenti destinati alla prestigiosa istituzione culturale italiana.

La posizione del Cremlino e la critica all'Europa

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha rilasciato una dichiarazione significativa, ripresa dall'agenzia Tass, sottolineando l'importanza di tale scelta.

Peskov ha affermato: “Vorrei esprimere gratitudine a coloro che hanno collaborato e continuano a collaborare con i nostri rappresentanti, e congratularmi con loro per il fatto che sono liberi da questa mentalità chiusa che attualmente domina in Europa”. Le sue parole sono state pronunciate in risposta diretta alla decisione dell'Unione Europea di interrompere un contributo di due milioni di euro alla Biennale di Venezia, una mossa che ha avuto ripercussioni dirette sulla presenza russa all'evento.

La sospensione dei fondi UE e le motivazioni

La Commissione Europea ha formalmente raccomandato all'agenzia Eacea, responsabile per la Cultura e l'Educazione, di procedere con la sospensione dei finanziamenti destinati alla Fondazione Biennale di Venezia.

L'annuncio, diffuso dalla vicepresidente della Commissione UE, Henna Virkkunen, ha chiarito la posizione europea. Virkkunen ha ribadito con fermezza che “la cultura in Europa – finanziata con il denaro dei contribuenti – dovrebbe promuovere e salvaguardare i valori democratici”. Questa decisione si inserisce in un contesto di crescenti frizioni tra le istituzioni europee e la Russia, specialmente per quanto concerne la partecipazione russa a eventi culturali di risonanza internazionale come la Biennale.

La scelta della Biennale e il dibattito culturale

Nonostante la pressione e la successiva interruzione dei fondi europei, la Biennale di Venezia, riconosciuta a livello globale come un'istituzione culturale di primaria importanza, ha scelto di confermare la propria collaborazione con i rappresentanti russi.

Questa vicenda ha innescato un ampio dibattito, generando reazioni e commenti da parte di figure politiche e culturali sia in Italia che a livello internazionale. L'episodio ha messo in luce la complessa interazione tra cultura, politica e le diverse istituzioni europee, evidenziando le sfide nel bilanciare principi diplomatici e libertà artistica in un panorama geopolitico in evoluzione.