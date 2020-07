L'episodio si è verificato nei giorni scorsi a Pisa e i colpevoli sono due turisti provenienti dalla Danimarca. A farne le spese un bellissimo cane, di razza bulldog francese, lasciato all'interno della loro automobile sotto il sole per diverso tempo. Secondo quanto si apprende dal blog online del quotidiano Il Sole 24 Ore, dunque, nonostante la corsa presso la clinica veterinaria più vicina, l'animale è deceduto. Immediatamente sono scattate le denunce nei confronti dei due proprietari. Inoltre, è stato disposto l'esame autoptico sul cane da parte della procura della Repubblica, nel tentativo di capire quali siano state esattamente le cause della sua morte.

Tragedia a Pisa: muore cane lasciato in auto dai proprietari

L'episodio si è verificato nella giornata di martedì 21 luglio a Pisa, ma la notizia è stata diffusa soltanto mercoledì 22 luglio da parte del Comune. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato un turista italiano ad avvicinarsi ad una pattuglia di vigili urbani presente nei pressi della piazza dei Miracoli. L'uomo avrebbe segnalato la presenza di un case chiuso all'interno dell'automobile ed in evidente sofferenza. Immediatamente, quindi, i poliziotti si sono messi alla ricerca della macchina in sosta, che era completamente chiusa se non per uno spiraglio del finestrino lasciato aperto. Il bulldog francese era in difficoltà respiratoria.

Pisa: la polizia ha subito denunciato i due turisti per maltrattamento di animale

Pochi minuti dopo, però, sono arrivati i due turisti danesi, ai quali è stato ordinato di aprire subito la vettura per far uscire il cane che però appariva ormai in condizioni piuttosto gravi. Per questa ragione la polizia, assieme ai proprietari del cane, si è recata alla clinica veterinaria della piccola frazione pisana di San Piero a Grado.

Purtroppo, però, nel momento in cui sono arrivati sul posto, il cane era già deceduto e non si è potuto fare altro che constatarne la sua morte.

Con più di 30 gradi, sufficienti 10 minuti per mettere a rischio la vita di un animale

La polizia municipale ha provveduto a denunciare alla Procura della Repubblica i due proprietari del cane per maltrattamento di animale e adesso si attende di capire quali siano le eventuali responsabilità loro imputabili.

Nonostante, all'arrivo della bella stagione, siano sempre tante le raccomandazioni fatte ai proprietari di animali domestici, ancora si verificano episodi di questo tipo. Come si apprende da Il Sole 24 Ore, infatti, lasciare un animale in auto è pericolosissimo, in quanto la temperature della vettura aumenta velocemente, anche se ci sono i finestrini aperti. Se le temperature sono oltre i 30 gradi, infatti, sono sufficienti 10 minuti per mettere in serio pericolo la vita di un animale.