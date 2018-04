Eccoci con interessanti aggiornamenti relativi al ramo del lavoro [VIDEO]. Sulla Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati numerosi #Concorsi Pubblici per Infermieri, Operatori Socio Sanitari e Operatori Socio Assistenziali, da inserire in varie località d'Italia. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta.

Bandi di Concorso a maggio 2018

I Servizi alla Persona Longarone Zoldo A.S.C. in provincia di Belluno in Veneto hanno indetto una procedura selettiva per proporre una graduatoria al fine di assumere a tempo determinato e indeterminato part time e full time personale professionale con il ruolo di #oss, con una posizione retributiva e giuridica 4S.

La scadenza della selezione è fissata alle ore 12:00 di mercoledì 2 maggio 2018. Diamo ora uno sguardo ai titoli di studio e ai requisiti richiesti [VIDEO]:

Attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario ;

cittadinanza italiana o europea;

essere maggiorenni;

idoneità fisica;

assenza di carichi pendenti.

L'Azienda Sanitaria Locale Roma 2 in Lazio ha decretato una mobilità nazionale tra aziende e istituzioni del Servizio sanitario, per il conferimento di 6 posizioni con la carica di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere e di 3 posti in funzione di Operatore Socio Sanitario, da collocare con un rapporto lavorativo a tempo indeterminato full time. La domanda deve giungere entro le ore 12:00 di giovedì 3 maggio 2018. Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:

risultare dipendente in servizio a tempo indeterminato e full time, con la mansione di Collaboratore Sanitario Infermiere e/o Operatore Socio Sanitario tramite Aziende Ospedaliere, AA.SS.LL. o I.R.C.S. Pubblico del S.S.N.;

essere riusciti a superare il periodo di prova;

detenere l'idoneità fisica;

essere iscritti all'Albo professionale IPASVI '' Infermieri '';

avere la certificazione che attesta l'approvazione preventiva alla mobilità formulata dall'azienda;

non avere avuto sanzioni disciplinari o in atto.

Il Consorzio Socio-Assistenziale di Cuneo in Piemonte ha proclamato una selezione pubblica, per l'immissione di profili appartenenti alle categorie protette con l'incarico di O.S.S. di categoria B1 e inquadrati con un contratto occupazionale a tempo indeterminato full time di 36 ore a settimana.

L'istanza deve essere presentata entro domenica 6 maggio 2018. Facciamo una panoramica sui titoli di istruzione e sui requisiti necessari per accedere al suddetto procedimento selettivo:

Attestato Professionale o titolo di OSS ;

cittadinanza italiana o europea.

La Residenza per Anziani di Oderzo in provincia di Treviso in Veneto ha bandito un concorso pubblico, per esami, per l'assegnazione di 10 posti con il compito di Operatore Socio Sanitario e 10 posti in veste di Operatore Socio Assistenziale, da inquadrare con un rapporto contrattuale a tempo indeterminato full time, categoria e situazione retributiva B1. I concorrenti hanno la facoltà di presentare la domanda di partecipazione per il ''primo bando'' entro lunedì 14 maggio 2018 e per il ''secondo bando'' entro domenica 13 maggio 2018.

Ecco dove reperire ulteriori indicazioni

Per ottenere altre informazioni è consigliabile consultare il sito online [VIDEO] della ''Gazzetta Ufficiale > Concorsi per Figura'' e selezionare il profilo d'interesse.

#asa