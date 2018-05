Le ultime novità sulle #Pensioni ad oggi 3 maggio 2018 vedono arrivare nuove prese di posizione in merito alla possibilità di formare un Governo di scopo ed alla necessità di modificare la legge Fornero [VIDEO]. Proprio in merito a quest'ultimo punto si è infatti registrato un acceso scambio a distanza tra l'ex Ministro del lavoro ed il neo Governatore leghista del Friuli Venezia Giulia. Nel frattempo continua anche la discussione tra i questori parlamentari sulla modifica dei vitalizi, mentre dai Comitati proseguono le rivendicazioni sulla valorizzazione del lavoro di cura delle donne. Vediamo insieme tutti i dettagli al riguardo nel nostro nuovo articolo di approfondimento.

Salvini (Lega): unica soluzione è governo Centrodestra - M5S o elezioni

"Spero che queste settimane di giri per forni e panetterie abbiano fatto capire ai Cinque Stelle che la coerenza non è merce in distribuzione al discount. Sono umilmente e tranquillamente a disposizione da oggi pomeriggio, quando si vuole, dove si vuole, con chi si vuole, in diretta o non in diretta a sederci attorno ad un tavolo partendo dalle riforme, pensioni, lavoro, scuola, giustizia e fisco". Lo ha affermato nella giornata di ieri il leader della Lega Matteo Salvini, spiegando che a proprio parere l'unica soluzione di governo possibile è tramite un accordo di programma condiviso M5s - Centrodestra. In alternativa, l'altra soluzione rimanente è quella delle elezioni.

Fornero: preoccupazione per un Governo Salvini

Elsa Fornero è tornata ad esprimersi sulle vicende post elettorali, spiegando le proprie perplessità in merito ad un futuro esecutivo guidato dal leader della Lega.

"Da cittadina mi preoccupa un governo a guida Matteo Salvini" ha evidenziato l'ex Ministro del lavoro durante un'intervista rilasciata su Radio Capital, affermando che "invece di usare la riforma Fornero [VIDEO] per scannarsi e scannare me, bastava monitorarla e non trasformarla in strumento di propaganda politica". Non si è fatta però attendere la risposta del partito leghista, tramite il nuovo Governatore Massimiliano Fedriga. "Chi ha portato avanti una riforma dannosa e ha impedito l'occupazione spostando il costo della previdenza dal pubblico al privato, fa bene a preoccuparsi se al governo vuole andare una forza come la nostra".

Vitalizi: atteso il secondo incontro tra i questori parlamentari

In merito al tema dei vitalizi degli ex parlamentari sembra rilevarsi una certa differenza di pensiero tra le strategie attuative da seguire secondo i questori di Camera e Senato. I primi hanno delineato diverse ipotesi in merito al ricalcolo contributivo degli assegni, mentre i secondi avrebbero al vaglio un'istruttoria riguardante diverse peculiarità (sia di tipo giuridico che fiscale - amministrativo).

Resta però il fatto che i tempi stringono, mentre al momento non è stata ancora decisa una linea comune nonostante l'ultimo confronto tra le due squadre. A tal proposito, il questore anziano del Senato Antonio De Poli ha spiegato che "ci incontreremo presto una seconda volta per esprimere una valutazione sulle rispettive proposte. La prossima volta entreremo nel merito dei vari temi trattati".

Armiliato (CODS): le donne sono in credito, ecco perché

"Ieri con l’occasione della ricorrenza della festa del lavoro ho lanciato un messaggio che stante quel che si legge ed ai feedback che ricevo, deve passare soprattutto proprio fra le donne che da anni anni ed anni, sono state investite ed immolate obbligatoriamente e subdolamente, al ruolo di “angeli del focolare”.Lo afferma Orietta Armiliato, fondatrice del Comitato Opzione Donna Social, ricordando che spesso la carriera discontinua o caratterizzata da bassa contribuzione è stata dovuta anche alla "responsabilità non scritta" di doversi dedicare al lavoro di cura in famiglia. L'amministratrice ha quindi ricordato i numerosi torti derivanti dai precedenti provvedimenti legislativi, che si sono tradotti in differenze di genere importanti, per le quali "le donne sono in credito". Una questione sulla quale si attende la formazione del nuovo Governo per poter vedere arrivare finalmente un intervento risolutivo, così come chiesto anche dalla piattaforma sindacale unitaria.

