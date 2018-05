Il mese di maggio ha già visto andare in scena alcuni scioperi. Una serie di agitazioni sindacali saranno attese nel corso delle prossime settimane, tra cui non mancheranno stop nei trasporti pubblici [VIDEO]. Un altro dei settori coinvolti dalle proteste è quello scolastico. Dopo i 2 giorni di mobilitazione da parte di docenti e personale ATA ad inizio mese, tra poco avremo un altro sciopero, che metterà a rischio lo svolgimento delle lezioni. A seguire vi riportiamo tutti i dettagli e le classi coinvolte.

Docenti in sciopero contro le prove Invalsi

Il Miur ha comunicato, attraverso una nota ministeriale, che in data venerdì 11 maggio 2018 ci sarà uno sciopero nazionale dei docenti.

Ad incrociare le braccia saranno gli insegnanti della Scuola primaria, ad esclusione della provincia di Modena. A proclamare l’agitazione è stato il gruppo “No Invalsi”. La protesta si svolgerà in concomitanza della prova di matematica per le classi II e V. Ricordiamo, che i test sono iniziati giovedì 3 maggio 2018 con la prova di inglese, prevista solamente per le classi V. In data mercoledì 9 maggio 2018 toccherà alla prova di italiano.

Tornando allo sciopero, invece, i docenti boicotteranno ancora una volta i quiz delle rilevazioni nazionali. Stando a quanto riporta un comunicato di SGB, è cresciuto in maniera esponenziale il numero degli insegnanti aderenti all’iniziativa rispetto al passato. I docenti aderenti alla protesta del sindacato generale di base rinunceranno ad un’ora del loro stipendio per dire “No” agli Invalsi nella giornata di mercoledì 9 maggio 2018 e si uniranno anche al gruppo “No Invalsi” a 2 giorni di distanza.

Questa, inoltre, sarà un’occasione per sottolineare ancora una volta i peggioramenti normativi attuati dalla riforma della “Buona Scuola”.

Uno dei motivi per cui si boicottano le prove è legato alla presunta imparzialità delle stesse, visto che a detta dei sindacati le domande non sembrano essere legate a ciò che gli alunni studiano in classe durante l’anno. Inoltre, queste prove mettono in evidenza un divario tra le scuole del nord e sud, gettando cattiva luce su queste ultime. Prima di lasciarvi, invitandovi a seguirci per ricevere altre news sul mondo della scuola [VIDEO] e su altri scioperi in programma, ricordiamo che non manca molto alla chiusura estiva. A giugno, poi, ci saranno gli esami di Stato, con la maturità in primo piano. A tal proposito, avremo prima, seconda e terza prova scritta, rispettivamente mercoledì 20, giovedì 21 e lunedì 25 giugno 2018.