In questo articolo vogliamo proporre l'interessante possibilità di prendere parte innanzitutto alle selezioni di Trentino Casting per la ricerca di una ragazza (una mountain biker) come controfigura di un giovanissimo attore in un film le cui riprese verranno effettuate in Trentino Alto Adige. Presentiamo poi l'opportunità di partecipare ai casting per la ricerca di ragazzi e ragazze per uno shooting fotografico da realizzarsi in Toscana per un noto marchio di abbigliamento invernale, con successivo lancio pubblicitario su numerose riviste, anche internazionali.

Casting per un film in Trentino Alto Adige

Per un nuovo interessante film le cui riprese verranno effettuate nel mese di settembre in Trentino Alto Adige (in particolare in Val di Fassa), Trentino Casting cerca una ragazza con esperienza come mountain biker come controfigura di un giovane attore per una scena particolare.

La ragazza deve avere una statura compresa tra 1, 55 e 1, 60 metri, essere di struttura fisica minuta, magra e con capelli corti. Ricordiamo che Trentino Casting ha già seguito le selezioni per importanti film, tutti di notevole successo. Per candidarsi, le interessate devono [VIDEO] inviare una fotografia a figura intera e una in primo piano, in entrambi i casi possibilmente in abbigliamento da bikers, unitamente ai propri dati personali e di contatto al seguente indirizzo di posta elettronica: info @ trentinocasting . com.

Shooting fotografico per uno spot

Per uno shooting fotografico di un noto marchio di abbigliamento per l'inverno, si cercano ragazzi e ragazze che abbiano una età compresa tra i 18 e i 25 anni. Non si richiedono precedenti esperienze nel settore o in ambiti similari.

Ragazzi e ragazze dovranno comunque caratterizzarsi per una bellezza semplice e alquanto delicata, del tutto stile 'acqua e sapone'. A tale proposito va poi ulteriormente precisato che non verranno accettate candidature di quanti hanno piercing o tatuaggi in vista. Lo shooting fotografico verrà realizzato in Toscana nell'arco di un pomeriggio, orientativamente tra le ore 15 e le ore 19, e, successivamente, verrà pubblicizzato su varie riviste, sia italiane che straniere. Gli interessati devono [VIDEO] inviare la propria candidatura, allegando i propri dati personali e di contatto nonchè alcune fotografie, al seguente indirizzo email: castingmovie2019 @ gmail.com. Nell'oggetto occorre inserire 'Shooting fotografico'.