Dalla prossima settimana molti studenti italiani faranno rientro tra i banchi di scuola [VIDEO]. L'estate è praticamente giunta a termine ed ora è tempo di riprendere gli studi: il calendario scolastico, come ogni anno, varia da regione a regione per soprattutto per quanto riguarda l'inizio e la fine. I giorni delle vacanze e i ponti dei prossimi mesi, invece, sono all'incirca i medesimi. I primi ad aprire le porte dei propri istituti è la provincia di Bolzano, il 5 settembre per le altre Regioni la data varia dal 10 al 17 settembre.

Data inizio del nuovo anno scolastico 2018/2019

Le prime regioni italiane nelle quali suoneranno la campanella saranno il Friuli Venezia Giulia, il Piemonte, la Basilicata e l'Abruzzo.

Per tutti gli studenti di queste regioni, l'inizio dell'anno scolastico è previsto per lunedì 10 settembre. Ma, mentre l'Abruzzo e il Piemonte chiuderanno l'8 giugno, le lezioni delle altre due regioni termineranno il 12/6.

Mercoledì 12/9 torneranno a Scuola gli studenti del Trentino, della Valle d’Aosta, dell'Umbria, del Veneto, della Sicilia, della Lombardia e della Campania. Anche qui la data di chiusura varia.

Il 13 settembre tocca al Molise far suonare la campanella e l'anno scolastico durerà fino all'8 giugno. Il 17 di questo mese, invece, è prevista l'apertura per gli istituti delle regioni Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Calabria e Sardegna. I più fortunati sono gli studenti pugliesi che torneranno a studiare da giovedì 20 settembre.

La prima regione ad andare in vacanza sarà l'Emilia-Romagna (7 giugno) mentre tutte le altre chiuderanno tra l'11 e l'8 del mese, tranne qualche eccezione.

Vacanze e ponti: conto alla rovescia per Natale e Pasqua

Per quanto riguardano le vacanze e i ponti, le festività, uguali per tutta Italia, sono:

1° novembre, Tutti i Santi;

8 dicembre, Immacolata Concezione;

25 aprile, festa della Liberazione;

1° maggio, festa del Lavoro;

2 giugno, festa della Repubblica (ma quest'anno è di domenica)

Le vacanze di Natale iniziano sabato 22 dicembre e dureranno fino a lunedì 7 gennaio. Per le vacanze di Pasqua, invece, le scuole chiuderanno venerdì 19 aprile e dovrebbero riaprire per martedì 23 aprile, ma siccome il 25 del mese è la festa della Liberazione, è probabile che molte scuole effettueranno un lungo ponte. Dopodiché ci sarà la festa del lavoro il 1° maggio e, visto che nel 2019 cadrà di mercoledì, anche qui potrebbe esserci il ponte. Naturalmente spetterà a ciascun istituto scolastico [VIDEO] decidere al meglio il calendario.