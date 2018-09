Vi sono diversi Concorsi Pubblici per avvocati con domanda a ottobre 2018, banditi da vari enti dislocati su buona parte del territorio italiano. Come vedremo, molti di questi mettono in palio dei posti con contratto a tempo indeterminato, risultando di conseguenza molto interessanti per tutti i laureati in giurisprudenza in cerca di stabilità e certezze. Per ogni concorso riportiamo le informazioni essenziali e dove è possibile leggere il bando completo.

I concorsi banditi da Comuni, Ospedali e Università

Iniziamo con il concorso del comune di Carnate (Monza e Brianza) per un posto da istruttore direttivo amministrativo per il settore economico-finanziario a tempo pieno e indeterminato; la selezione, come sempre per questo tipo di posizioni, è riservata a laureati in legge, economia e scienze politiche.

I tempi per chi vuole partecipare sono stretti: la domanda va inviata entro il primo ottobre, tutti i dettagli sono disponibili sul sito Comune.carnate.mb.it.

Particolarmente interessante è poi il concorso bandito dal comune di Venezia per un posto full time a tempo indeterminato da coordinatore amministrativo, riservato ai soli laureati in giurisprudenza. Il concorso è per esami (due prove scritte e una orale) e ci si può iscrivere entro il 4 ottobre. Il bando completo è disponibile sul portale Cittametropolitana.ve.it.

Proseguiamo con il concorso pubblico [VIDEO] bandito dal Comune di Presicce, in provincia di Lecce, per un posto part time a tempo indeterminato da istruttore direttivo di vigilanza nel settore della polizia municipale. Possono partecipare laureati in giurisprudenza, scienze politiche ed economia; la selezione si svolge per titoli ed esami e la scadenza per inviare le domande è fissato al 4 ottobre.

Tutte le info sono disponibili su Comune.presicce.le.it, sezione "Bandi di concorso per reclutamento personale".

Altra opportunità di valore è quella offerta dal comune di Seriate (Bergamo) per un posto a tempo pieno e indeterminato da istruttore direttivo (concorso per esami aperto a laureati in giurisprudenza, scienze politiche e lettere). Le domande di partecipazione vanno inviate entro il 7 ottobre, tutte le info sono disponibili su Comune.seriate.bg.it.

Nel centro Italia una delle migliori opportunità è costituita dal concorso dell'Ospedale di Perugia che mette in palio ben 18 posti da collaboratore professionale esperto in materie giuridiche con contratto a tempo indeterminato. La selezione è riservata ai soli laureati in giurisprudenza e si svolgerà per titoli ed esami. C'è tempo fino all'11 ottobre per iscriversi; tutte le informazioni utili sono reperibili sul sito Ospedale.perugia.it.

Il consorzio intercomunale socio assistenziale di Nizza Monferrato (Asti) ha indetto un concorso aperto ai laureati in legge per un posto full time e a tempo indeterminato da istruttore direttivo amministrativo contabile; gli interessati possono candidarsi entro l'11 ottobre; bando e dettagli su Cisaastisud.it.

Altro concorso utile è quello indetto dal Comune di Mariano del Friuli (Gorizia) per un posto da istruttore direttivo amministrativo con contratto a tempo pieno e indeterminato, da destinare all'area finanziaria. In questo caso la scadenza per le domande è fissata al 12 ottobre e il bando è disponibile su Comune.marianodelfriuli.go.it.

Per gli avvocati con 5 anni di servizio professionale segnaliamo il concorso dell'ospedale Annunziata- Mariano Santo S. Barbara di Cosenza, che mette in palio un posto da dirigente avvocato con selezione per titoli ed esami. Scadenza per le domande fissata al 14 ottobre, bando su Aocosenza.it/bandi.

Nel grossetano troviamo il concorso del comune di Castiglione della Pescaia per un posto da istruttore direttivo amministrativo con riserva per i volontari delle Forze Armate, aperto ai laureati in giurisprudenza, con scadenza per le iscrizioni fissata al 18 ottobre e bando su Comune.castiglionedellapescaia.gr.it.

Sempre in scadenza il 18 ottobre abbiamo il bando del comune di Santa Maria Maggiore (Verbano-Cusio-Ossola) per un posto da specialista amministrativo presso l'are affari generali, a cui possono accedere i laureati in giurisprudenza. Il concorso è per titoli ed esami, maggiori informazioni sono disponibili sul sito Comune.santamariamaggiore.vb.it.

L'università Ca' Foscari di Venezia ha indetto un concorso per esami per un posto in area amministrativa gestionale per il settore gestione pagamenti dell'area servizi immobiliari; gli interessati possono candidarsi entro il 25 ottobre. Tutte le info sono reperibili all'indirizzo Unive.it/pag/11291, sezione "Concorsi PTA".

Il concorso per 30 referendari della Corte dei Conti

Per tutti gli avvocati [VIDEO] iscritti all'albo da almeno 5 anni, gli avvocati e procuratori dello Stato, i magistrati ordinari, militari e amministrativi, l'occasione professionale migliore in questo periodo è rappresentata dal concorso per 30 posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei Conti (sede: Roma). L'esame si articola in quattro prove scritte e una orale. L'iscrizione in questo caso non scade a ottobre ma a fine novembre (il 29 è l'ultimo giorno utile). Tutti i dettagli sono disponibili su Concorsionline.corteconti.it.