Selezioni tuttora in corso per un importante film dal titolo "Semina il vento", alla ricerca di vari ruoli. Le riprese verranno successivamente effettuate in Puglia. Sono inoltre ancora aperti i casting per la ricerca di attori per la realizzazione di un'interessante web serie dal titolo "Flatmates", di produzione indipendente e diretta da Federico Peduzzi e Sergio Proto, le cui riprese verranno poi effettuate a Berlino.

'Semina il vento'

Per una co-produzione cinematografica italo-francese dal titolo "Semina il vento", si cercano tuttora varie figure.

Nello specifico, la richiesta è orientata verso i seguenti ruoli: Demetrio, di età compresa tra i 50 e i 65 anni, con occhi vivaci e aspetto alquanto curato nonchè giovanile; Nica, tra i 18 e i 25 anni, costantemente struccata e con sguardo e modo di fare 'magnetico'; Paola, tra i 25 e i 35 anni, giovale e sbarazzina e con sguardo 'stanco'; Vichingo, della stessa fascia di età di Paola, con barba lunga e rossa; Rosa, tra i 50 e i 60 anni, con occhi grandi e una notevole venatura malinconica; Amica della nonna, tra i 75 e i 90 anni, con occhi vivaci; Nipote, ragazza tra i 30 e i 40 anni, alta e curata; Militare, di età compresa tra i 35 e i 45 anni, tarchiato e dall'accento salentino.

Il film sarà ambientato in Puglia. Gli interessati devono [VIDEO] inviare entro il mese di gennaio 2019 dati personali e riferimenti di contatto, nonchè alcune fotografie e l'eventuale curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting.seminailvento @gnail.com. Le candidate per il ruolo di Nica devono inviare fotografie in cui sono del tutto struccate. Tutti gli interessati, se possibile, dovrebbero allegare anche un video di presentazione in formato facilmente scaricabile.

'Flatmates'

Per la realizzazione della web serie dal titolo "Flatmates", sono in corso le selezioni di attori. La serie, di produzione indipendente, verrà diretta da Federico Peduzzi e Sergio Proto e le riprese verranno effettuate a Berlino nella primavera del 2019. A tale proposito si precisa che è prevista la integrale copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso due attori, entrambi di età compresa tra i 25 e i 30 anni. Gli interessati devono [VIDEO] inviare la propria candidatura, allegando il proprio curriculum artistico-professionale, i propri dati personali e i riferimenti di contatto, a webseriesflatmates@ gmail.com.