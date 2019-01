Annuncio

Sono attualmente aperti i casting per il film dal titolo "Beyond The Omega", diretto da Mattia De Pascali, e per un video musicale da girare a Roma che dovrebbe avere come protagonista un cantante che prossimamente sarà in gara al Festival di Sanremo.

Beyond The Omega

Per la realizzazione della pellicola "Beyond The Omega" firmata dal regista Mattia De Pascali, la casa di produzione Baionetta Productions cerca diverse figure [VIDEO]. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso i seguenti ruoli, la cui età indicata è sempre da riferirsi a quella scenica e non a quella anagrafica: Persefone, età compresa tra i 20-22 anni, di bella presenza, solare e vitale; Iris, tra i 25-27 anni con viso dolce e sguardo penetrante; Paolo, intorno ai 50 anni, dallo sguardo astuto; Carlo, di circa 20 anni, allegro e divertente; Claudia, ventenne spensierata; Pietro, tra i 35-40 anni, con struttura fisica imponente e modo di fare carismatico e deciso; Pio, di età compresa tra i 45-50 anni, con volto marcato, sguardo severo e mani da gran lavoratore.

Per tutti si richiede la residenza in Toscana. Gli interessati devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente al curriculum artistico-professionale, a due fotografie (in primo piano e a figura intera) e, se possibile, anche ad uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: btheomega@gmail.com, inserendo nell'oggetto il proprio nome e cognome e il ruolo per cui ci si vuole candidare.

Le selezioni si terranno per convocazione e avranno luogo il 20 gennaio a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia.

Un video musicale da girare a Roma

Per la realizzazione di un importante video musicale, Dreaming Casting è alla ricerca di diversi figuranti [VIDEO]. Le riprese si terranno a Roma il 23 gennaio. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso una coppia di anziani di età compresa tra i 60-70 anni, e una di bambini, tra gli 8-12 anni, che siano caratterizzati da una profonda somiglianza.

Coloro che intendono candidarsi possono inviare una e-mail a info.dreamingcasting@gmail.com, comprensiva di dati personali, riferimenti di contatto e alcune fotografie. Nell'oggetto del messaggio di posta elettronica è necessario scrivere "Video Roma 23". Su Facebook, Dreaming Casting ha anticipato che il videoclip avrà come protagonista un cantante che nelle prossime settimane sarà tra i Big del Festival di Sanremo.

