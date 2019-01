Annuncio

Annuncio

Casting aperti per la ricerca di una giovane attrice con ruolo da protagonista per il nuovo film diretto dal regista Dario Albertini. Le prossime selezioni si terranno a breve a Civitavecchia. Sono inoltre attualmente aperti i casting per influencer e appassionati di social per la piattaforma web Live24life, disponibili a trasmettere senza interruzioni e per almeno tre mesi la propria vita quotidiana in live streaming.

Un nuovo film

Per la realizzazione del nuovo film diretto da Dario Albertini, si cerca una ragazza di età compresa tra i 18 e i 28 anni, per ruolo da protagonista.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso una ragazza dotata di rilevanti abilità canore, dai modi semplici e con un volto particolare, davvero originale. Verrà chiamata a interpretare il ruolo di una popolana, che vive in un contesto di campagna, con numerosi animali.

Advertisement

Le interessate a [VIDEO] candidarsi devono presentarsi direttamente venerdì 18 gennaio a Civitavecchia, presso l'hotel San Giorgio (viale Giuseppe Garibaldi, 34), in base al seguente orario: 10,30 -13,00 e 14,30 -17,30.

Live24life

Casting in corso per prendere parte a un'interessante iniziativa del portale web Live24life, dedicata a proporre tantissimi live streaming prodotti in maniera autonoma da influencer e appassionati di social. Si tratta sostanzialmente di un docu-reality che dovrebbe partire già dal mese di febbraio 2019, con i primi 20 influencer in azione. Il docu-reality è prodotto da NewCo Production e si cercano attualmente soggetti disposti a trasmettere tutto ciò che ha a che fare con la propria vita, con la propria quotidianità, 24 ore su 24, tralasciando solo eventuali cotenuti inappropriati.

Advertisement

Il tutto per la durata di non meno di tre mesi. La strumentazione tecnica necessaria verrà fornita in comodato d'uso gratuito dalla produzione. Ogni selezionato avrà poi a disposizione una pagina personale per interagire con chiunque, anche via chat, e in grado di trasmettere in live streaming la propria vita quotidiana. Saranno inoltre fornite ulteriori funzioni interattive, tra cui un link di rimando alla proprie pagine social. Gli interessati devono [VIDEO] innanzitutto visionare la pagina casting del sito Live24life, dove possovo trovare anche il regolamento e numerose indicazioni su come procedere. Per ulteriori informazioni è possibile comunque far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: contact@ live24life.com.