Dopo una lunga attesa, iniziano le selezioni per la nuova edizione del Grande Fratello, il celebre reality di Canale 5. Le prime si terranno a Gallipoli ma ne seguiranno a breve tante altre in ogni parte d'Italia. Sono inoltre aperti i casting per un film prodotto da Superotto e diretto da Stefano Odoardi, dal titolo La Nuit, che verrà girato prossimamente a Pescara.

Grande Fratello

Partono i casting per la nuova edizione del Grande Fratello. Il primo è già stato fissato e si terrà il 19 febbraio a Gallipoli, in provincia di Lecce, presso il locale '1489 Food Pop' (via Lecce 173), a partire dalle ore 16.

Per prenotare la propria presenza, e per quanto concerne le successive selezioni in corso di organizzazione, si può far riferimento al sito del programma televisivo Mediaset, all'interno della sezione casting, o al sito web di Wobinda Produzioni.

Ricordiamo peraltro che il programma è prodotto da Endemol Shine Italy ma i casting sono a cura proprio di Wobinda Produzioni. È in ogni caso possibile quindi fin da ora tenere monitorate le prossime date per le selezioni, iscrivendosi tramite il relativo modulo online. Possiamo comunque riferirvi che vi terremmo sistematicamente informati sui futuri casting. Il programma andrà poi in onda su Canale 5 e verrà condotto probabilmente da Barbara d'Urso.

La Nuit

Per la realizzazione di un film dal titolo La Nuit, diretto dal regista Stefano Odoardi, si selezionano giovani attori e attrici. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso un ragazzo di età compresa tra i 15 e i 18 anni, magro e alto, e una ragazza tra i 14 e i 18 anni, di statura media. L'età indicata va intesa come scenica e non anagrafica.

Le riprese verranno poi effettuate a Pescara. Il film è prodotto dalla casa di produzione Superotto e ha il sostegno della Regione Puglia e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (Mibac), nonchè il supporto di Apulia Film Commission. Gli interessati a presentare la propria candidatura dovranno inviare i dati personali e di contatto, allegando non più di tre fotografie e eventuali indicazioni relativamente a precedenti esperienze in ambito recitativo, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@superottofp.it. Per i minorenni occorre aggiungere almeno un riferimento telefonico di uno dei genitori o di chi ne fa le veci. I casting si terranno, esclusivamente su convocazione, nel mese di febbraio 2019 a Pescara.