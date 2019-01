Annuncio

Sono tuttora aperti i casting per la ricerca di una giovanissima attrice per la realizzazione del nuovo film diretto da Leonardo Ferrari Carissimi e dal titolo provvisorio "Tu scendi dalle stelle". Sono inoltre attualmente aperte le selezioni di protagonisti di puntata, disposti a raccontare vicende personali e colme di intense emozioni ma anche piene di speranza, per realizzare un nuovo programma televisivo nazionale che andrà in onda prossimamente.

'Tu scendi dalle stelle'

Per la realizzazione dell'interessante film diretto da Leonardo Ferrari Carissimi e dal titolo provvisiorio "Tu scendi dalle stelle", di cui abbiamo parlato di recente, sono attualmente aperti i casting per la ricerca di una giovanissima attrice, di livello professionistico, residente in qualunque parte d'Italia e di età scenica compresa tra i 13 e i 15 anni ma anagraficamente maggiorenne.

La candidata deve inoltre dare l'idea di una ragazzina dolce, buffa, intelligente, fondamentalmente nerd, con occhi profondamente vivaci e buone capacità espressive e comunicative, proprie di una ragazza di età più avanzata.

Le interessate devono [VIDEO] inviare un paio di fotografie, il proprio curriculum artistico-professionale, i dati personali e i riferimenti di contatto, al seguente indirizzo di posta elettronica: tuscendidallestellemovie @gmail.com.

Un nuovo programma televisivo

La casa di produzione televisiva Ladybug Entertainment seleziona protagonisti di puntata per la realizzazione di un nuovo programma Tv che andrà in onda prossimamente su un canale televisivo nazionale. Nello specifico, la richiesta è indirizzata a persone disposte a raccontare davanti alle telecamere, con notevole spigliatezza, un momento particolarmente significativo della propria esistenza. Può trattarsi di un ricordo, di una vicenda, di una storia o altro, ma il tutto deve comunque emozionare il pubblico e trasmettere una sensazione positiva, di speranza.

Requisito fondamentale è costituito proprio dal fatto che le testimonianze proposte siano in grado di creare profonde emozioni e stimolare rilevanti sensazioni. Gli interessati devono [VIDEO] inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: redazionepiccolestori e@gmail.com, indicando dati personali e di contatto, e ogni altro elemento utile e interessante ai fini di un'adeguata e proficua valutazione.