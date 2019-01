Annuncio

Sono attualmente aperti i casting per la ricerca di un giovane attore, anche senza esperienza in ambito recitativo, per interpretare un ruolo da protagonista in un film prodotto da Zen Movie. Si selezionano inoltre attori e attrici, di varie età, per realizzare un importante video musicale di un artista italiano. In entrambi i casi, le riprese verranno effettuate a breve a Roma.

Un nuovo film

Per la realizzazione di un interessante progetto filmico prodotto dalla casa di produzione indipendente Zen Movie, si cerca un bambino di età scenica compresa tra 7 e 10 anni, anche privo di esperienza in ambito recitativo, per l'interpretazione di un ruolo da protagonista.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso un bambino dotato di rilevante espressività, con occhi grandi e 'curiosi' ma al contempo alquanto dolci, e atteggiamento mite e particolarmente riflessivo.

Gli interessati devono inviare tre fotografie (di cui almeno due a figura intera e in primo piano), unitamente ai propri dati personali e ai relativi riferimenti di contatto, al seguente indirizzo di posta elettronica: casting.film.zenmovie@gmail.com. Se possibile, sarebbe opportuno allegare anche un breve video di presentazione, che peraltro i pre-selezionati saranno comunque tenuti in seguito a proporre. I casting si terranno poi su convocazione a Roma, nel mese di febbraio 2019. Verranno preferiti i candidati di Roma o con un appoggio sulla Capitale.

Casting per un video musicale

Casting in corso per realizzare un interessante video musicale di un artista italiano, le cui riprese verranno poi effettuate a Roma e dintorni. Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso un attore di età compresa tra i 18 e i 25 anni, possibilmente senza barba, un attore tra i 55 e i 60 anni, con modo di fare 'autoritario', una attrice di età compresa tra i 65 e gli 80 anni, in possesso di patente di guida B e possibilmente con capelli naturali privi di qualsiasi tinta.

Le selezioni si terranno poi a Roma il prossimo 6 febbraio 2019, dalle ore 10, 30 alle 13, 30 e dalle 15, 30 alle ore 18. Gli interessati a candidarsi devono inviare dati personali e riferimenti di contatto, alcune fotografie e uno showreel, unitamente a ogni altro elemento che ritengano possa essere utile ai fini di una adeguata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@leavemusic.it.