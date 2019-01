Advertisement

Attualmente sono aperti dei casting per la ricerca di figuranti speciali, figuranti, piccoli ruoli e comparse per l'importante serie televisiva per Canale 5 dal titolo Made in Italy, per la regia di Ago Panini e Luca Lucini. Sono inoltre in corso le selezioni di attori e attrici per la realizzazione di un interessante cortometraggio di tesi per la Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano. In entrambi i casi le riprese verranno effettuate a breve nel capoluogo lombardo.

Made in Italy

Casting in corso per la serie televisiva per Canale 5 dal titolo Made in Italy, per la regia di Luca Lucini e Ago Panini. Si cercano attualmente figuranti speciali, figuranti, comparse e piccoli ruoli.

La serie, incentrata innanzitutto sulla moda a Milano negli anni '70, andrà poi in onda nell'autunno di quest'anno. Le richieste in questione sono relative alle riprese da effettuarsi a Milano tra il 15 gennaio e il 15 febbraio. Gli interessati devono [VIDEO] presentarsi direttamente giovedì 10 e venerdì 11 a Milano, presso Avanguard Agency - Eleven Studio situato in Via Pirandello, 2. Si precisa che non devono prendere parte ai casting in questione coloro che hanno già partecipato a precedenti selezioni per Avanguard Agency e per Comparse.net, o i cui dati sono già stati inviati in passato alle suddette agenzie.

Un cortometraggio

Per realizzare un cortometraggio di tesi della Nuova Accademia delle Belle Arti di Milano si cercano attori e attrici. Le riprese verranno poi effettuate a Milano.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso due attori di età compresa tra i 22 e i 30 anni, entrambi preferibilmente con accento meridionale, uno alto e robusto, l'altro dalla corporatura esile e minuta. Si cercano inoltre due attrici, entrambi di età tra i 20 e i 25 anni, con capelli lunghi e occhi azzurri/verdi e senza particolari capacità recitative. Una delle due deve essere di bassa statura, l'altra di bella presenza e capelli biondi/ricci e/o rossi.

Gli interessati a [VIDEO] candidarsi devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente al proprio curriculum artistico-professionale e, possibilmente, a uno showreel, al seguente indirizzo di posta elettronica: giulia_salvador@ studenti.naba.it.

Allo stesso indirizzo email si può far riferimento anche per chiedere ulteriori informazioni e indicazioni. I casting si terranno poi sabato 12 gennaio a Milano, presso la Nuova Accademia delle Belle Arti (Via C. Darwin, 20 - Edificio M - Aula M 1.2).