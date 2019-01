Annuncio

In queste settimane non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo.

In particolare ci sono dei Casting aperti per la ricerca di attori e attrici per la serie televisiva in onda su RAI Due dal titolo Rocco Schiavone. Sono inoltre aperte le selezioni per la realizzazione del video musicale di un noto rapper (il cui nome non è stato ancora pubblicamente rivelato), da girarsi a Bergamo e dintorni.

Rocco Schiavone

Per la realizzazione della nuova stagione della serie televisiva dal titolo Rocco Schiavone sono partiti i casting.

La serie, che ha in Marco Giallini il proprio interprete principale, è prodotta da Cross Production per Rai Due e la richiesta è attualmente indirizzata verso attori e attrici di età compresa tra i 18 e i 75 anni.

Nello specifico, si cercano attori e attrici di livello professionistico o, quantomeno, con esperienza nell'ambito recitativo, come attori teatrali di compagnie dialettali o amatoriali. Le selezioni sono aperte anche a quanti hanno frequentato corsi di recitazione. Tutti i candidati devono risiedere o avere un domicilio nell'ambito della Valle d'Aosta. Si prciisa che gli attori e le attrici in questione non devono aver già preso parte alla precedente stagione della serie televisiva. I casting si terranno il prossimo 23 gennaio ad Aosta, presso 101 Radio VDA (Via Edouard Aubert, 35), dalle ore 10 alle 13 e dalle 14, 30 alle 17, 30. Gli interessati devono [VIDEO] presentarsi direttamente portando con sè il proprio curriculum artistico stampato, all'interno del quale devono essere riportati i dati personali e i riferimenti di contatto, nonchè una dettagliata indicazione relativamente alle esperienze nel settore recitativo e alla formazione attoriale.

Per quanti desiderano ulteriori informazioni è possibile far riferimento alla pagina ufficiale Facebook di Film Commission Valle d'Aosta o al seguente indirizzo di posta elettronica: schiavonecasting@ gmail.com.

Un video musicale

Per realizzare un video di un noto rapper italiano, il cui nome non è stato rivelato, sono aperte le selezioni. Nello specifico, la richiesta è orientata verso le seguenti figure: un ragazzo di 25 anni, di bella presenza e dal portamento elegante, una donna tra i 45 e i 60 anni, di bella presenza, un uomo di 30 anni, dieci coppie di danzatori, di 25 anni di età, con particolare competenza nello swing e in stili similari. L'età indicata va sempre riferita a quella scenica, non a quella anagrafica. Gli interessati devono [VIDEO] inviare la propria candidatura a: borotalcoborotalco@ gmail.com.

Le selezioni si terranno poi su convocazione. Le riprese verranno effettuate a breve a Bergamo e in zone limitrofe.