Con scadenza fissata fino al giorno 14 febbraio sono stati banditi nuovi concorsi pubblici [VIDEO] per l'assunzione di personale, in qualità di operatore socio sanitario, dirigente professioni infermieristiche e psichiatra. I bandi verranno espletati presso l'Ospedale Maggiore - ASST di Crema (OSS), l'Azienda Regionale Emergenza di Milano, per la professione di dirigente professioni infermieristiche e presso l'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli (psichiatria).

Avviso pubblico OSS

L'Ospedale Maggiore - ASST di Crema ha indetto un avviso pubblico, per incarichi temporanei, nel ruolo di operatore socio sanitario.

Tra i requisiti specifici è necessario essere in possesso del diploma di qualifica di Operatore Socio Sanitario.

Invio della domanda

I partecipanti dovranno compilare la domanda di partecipazione tramite procedura telematica, connettendosi al sito: asst-crema.iscrizioneconcorsi.it, stamparla e inviarla con uno dei seguenti modi: consegna diretta, presso l’U.O.

Risorse Umane dell’Azienda; a mezzo del servizio postale o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 'protocollo @pec.asst-crema.it'. La scadenza è fissata, al 26 gennaio. Ricordiamo che il testo completo dell'avviso può essere scaricato dal sito Asst Crema.

Bando per infermieri

L'AREU, l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza di Milano ha emanato un bando di concorso, per l'assunzione di un dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche [VIDEO], tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. Coloro che intendono presentare la domanda hanno conseguito una Laurea Specialistica o Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche o altri titoli afferenti, iscrizione al relativo albo professionale e anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni.

Domanda di partecipazione

La domanda deve essere presentata mediante l’iscrizione on-line sul sito: concorsi.areu.lombardia.it, entro il 14 febbraio prossimo. Per ulteriori info è possibile prendere visione del bando completo, nel sito dell'azienda sanitaria Areu Lombardia.

Opportunità per psichiatra

Avviso pubblico indetto dall'Azienda Sanitaria Locale di Vercelli, per il conferimento di due incarichi professionali a medici specialisti in Psichiatria, presso la S.C. Psichiatria dell’A.S.L. di Vercelli. Per la partecipazione al presente avviso, i candidati devono possedere una:

Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia;

Abilitazione all’esercizio professionale;

Iscrizione all’albo dei Medici Chirurghi;

Specializzazione in Psichiatria o equipollente.

Presentazione della domanda

Le istanze potranno essere presentate direttamente all’ufficio protocollo di suddetta azienda, oppure mediante e-mail certificata, entro il prossimo 31 gennaio. Il testo completo dell'avviso è disponibile dal sito dell'Azienda sanitaria di Vercelli - albo pretorio - avvisi incarichi libero professionali.