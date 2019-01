Annuncio

Sono attualmente aperti i casting per la ricerca di giovani attori e attrici, con ruoli da protagonisti, per il film dal titolo Glassboy. Si tratta di una coproduzione internazionale, diretta da Samuele Rossi. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e attrici (con considerevoli abilità nell'ambito del canto), per il festival Benevento Città Spettacolo.

Glassboy

Per un nuovo film diretto dal regista Samuele Rossi, le cui riprese verranno effettuate poi in Toscana, si cercano ragazzi per ruoli da protagonisti.

Glassboy, ovvero Il bambino di vento, è una coproduzione cinematografica italo-svizzera-austriaca, la cui trama è incentrata sulla vicenda di Pino, affetto da una rara forma di emofilia che lo porta a una vita difficile e di sofferenza.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata innanzitutto verso ragazzi di età scenica compresa tra i 10 e i 12 anni, di struttura fisica varia e di diverso colore dei capelli. Si cerca inoltre un ragazzo di età scenica intorno ai 12 anni, con corporatura esile e piuttosto alto, in grado di fare il rap, nonchè alcune ragazze di età compresa tra i 10 e i 12 anni, sempre intesa a livello scenico, con corporatura e taglio di capelli di vario tipo, tra cui deve esserci anche una bambina asiatica o, quantomeno, con tratti asiatici. I casting si terranno a Prato il prossimo 26 gennaio, presso le Manifatture Digitali Cinema, dalle ore 9 alle 18. Gli interessati devono [VIDEO] inviare la propria candidatura, con dati personali e riferimenti di contatto nonchė con ogni altra documentazione da ritenersi interessante ai fini di una adeguata valutazione.

In ogni caso, la produzione richiede comunque anche l'invio di un video di presentazione e di un link ad eventuali precedenti lavori nel settore, unitamente ad una fotografia a mezzo busto e una a figura intera. Il tutto dovrà poi essere spedito al seguente indirizzo di posta elettronica: casting@dnartstudio.it e, trattandosi di minorenni, essere gestito dai relativi genitori o da chi ne fa le veci.

Un festival

Per la realizzazione dell'importante festival Benevento Città Spettacolo, si selezionano attori e attrici, tutti con rilevanti abilità canore e di età compresa tra i 18 e i 30 anni. Verranno preferite le candidature provenienti dalla regione Campania. Le audizioni si terranno prossimamente, e nel frattempo gli interessati devono [VIDEO] inviare alcune fotografie, il proprio curriculum artistico-professionale, nonchè i propri dati personali e di contatto, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@cittaspettacolo.it