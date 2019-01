Annuncio

Annuncio

Sono tre i nuovi concorsi rivolti a laureati in biologia, farmacia e servizio sociale o titoli equipollenti. I bandi [VIDEO] sono stati pubblicati dall'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma, per la professione di biologo; dall'istituto Oncologico di Padova, per il ruolo di farmacista e dall'ASST Rhodense in Lombardia (assistente sociale). A seguire, tutte le informazioni dettagliate.

Parma, borsa di studio per biologo

L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma ha emanato un avviso pubblico, per l'assegnazione di una borsa di studio, nell'ambito del progetto "Valutazione di fattibilità e sicurezza d’uso in via prioritaria del Flash Glucose Monitoring", da svolgersi presso l'Unità Operativa Endocrinologia.

Leggi anche Pensioni anticipate e Quota 100: si spera per decreto già lunedì in Gazzetta Ufficiale

I candidati devono aver conseguito una delle seguenti Lauree magistrali/specialistiche:

Scienze biologiche, o Biotecnologie; [VIDEO]

Farmacia, o Chimica e tecnologia farmaceutiche;

Scienze statistiche o affini.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione, deve essere inoltrata, entro il 31 gennaio in uno dei seguenti modi: a mezzo del servizio pubblico postale, oppure presentata direttamente alla S.C.

Advertisement

Interaziendale Area Giuridica, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Per ogni eventuale informazione è possibile reperire l'avviso completo, nel sito: ao.pr.it/asp/lavoro/bandi-personale.asp - selezionando la voce "borse di studio".

Selezione per farmacista

Bando di concorso indetto dall'Istituto Oncologico Veneto a Padova, per l'assunzione a tempo indeterminato di un dirigente farmacista - disciplina ospedaliera. Per l’ammissione all’incarico è necessario possedere determinati requisiti, tra cui:

Titolarità, successivamente alla data del 28.08.2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l’Istituto Oncologico Veneto;

Laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;

Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso;

Iscrizione all’Albo dei Farmacisti.

Invio delle domande

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, nel sito dell'azienda sanitaria, entro il prossimo 12 febbraio. Ricordiamo che il bando integrale è reperibile, nel sito: ioveneto.it - concorsi, avvisi e incarichi professionali.

Advertisement

I migliori video del giorno

Avviso pubblico per assistente sociale

L'ASST Rhodense della Lombardia deve conferire due incarichi professionali ad assistenti sociali, presso il N.O.A di Baranzate. Oltre ai requisiti generali, i candidati devono aver conseguito un:

Diploma di laurea in Servizio Sociale;

Oppure, altri diplomi o attestati affini;

Iscrizione all'ordine degli assistenti sociali.

Presentazione della domanda

Le istanze di partecipazione potranno essere presentate, con le seguenti modalità: a mano all'ufficio protocollo; via posta oppure mediante posta elettronica certificata. La scadenza è fissata al 5 febbraio. Il bando integrale è affisso, nel sito dell'azienda asst-rhodense.it.