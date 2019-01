Annuncio

Nella Gazzetta Ufficiale n°6 di martedì 22 gennaio sono stati emanati nuove selezioni e Concorsi Pubblici in particolare per la professione di educatore professionale, [VIDEO] assistente sociale e istruttore bibliotecario. I bandi, con scadenza fino al prossimo 21 febbraio verranno espletati nel dettaglio presso la Casa Gino e Pierina di Marani di Villorba (per educatore professionale), presso l'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano (per la professione di assistente sociale) e dal Comune di Castione Andevenno (per istruttore - bibliotecario).

Bando per educatore professionale

La Casa Gino e Pierina di Marani di Villorba, in provincia di Treviso, indice un bando per la copertura di un posto di educatore professionale a tempo indeterminato.

Oltre ai requisiti generali, i concorrenti devono aver conseguito una Laurea in Scienze dell'Educazione o titolo equivalente.

Invio della domanda

La domanda di ammissione, indirizzata al direttore di suddetto ente, potrà essere presentata a mano direttamente alla segreteria dell'istituto, oppure con lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata, entro il prossimo lunedì 11 febbraio. Alla domanda deve essere allegata, la ricevuta del pagamento della tassa di ammissione di € 10.00. Ricordiamo che il bando completo è consultabile, nel sito: casamarani.it. alla sezione gare/concorsi.

Concorso per assistente sociale

L'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano ha indetto un concorso pubblico [VIDEO], per l'assunzione di un assistente sociale, da assegnare ai servizi educativi del Comune di Toano, in provincia di Reggio Emilia.

Tra i requisiti specifici è richiesto:

Possesso della patente di guida cat. B;

Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti Sociali;

Laurea in Scienze del Servizio sociale –Classe 6- Servizio sociale (L39);

Altro titolo equipollente ai sensi della normativa vigente.

Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà essere recapitata con una delle seguenti modalità: mediante raccomandata a/r, tramite il servizio postale pubblico, direttamente a mano, all’ufficio protocollo dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano oppure PEC 'unioneappenninore @pec.it', entro il 21 febbraio. La partecipazione al concorso comporta il pagamento della tassa di € 10,33. Il testo completo del concorso è affisso, nel sito istituzionale: comune.toano.re.it - servizi online - bandi di concorso.

Opportunità per bibliotecario

Il Comune di Castione Andevenno, in provincia di Sondrio, ha indetto un concorso, per la copertura con contratto a tempo indeterminato di un bibliotecario.

Il candidato deve aver conseguito un Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale e un attestato di partecipazione a corsi biennali o triennali per bibliotecari ed assistenti di biblioteca.

Domanda di ammissione

È possibile l'inoltro dell'istanza di ammissione con uno dei seguenti modi: e-mail certificata, a mezzo raccomandata o consegna a mano. Ricordiamo che la scadenza è fissata al 21 febbraio. Per ulteriori info, è possibile reperire il bando integrale, nel sito del Comune di Castione Andevenno.