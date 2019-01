Annuncio

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il concorso Carabinieri 2019 relativo al 9° corso triennale per 536 Allievi Marescialli del ruolo Ispettori dell’Arma dei Carabinieri. Al concorso possono partecipare sia militari già appartenenti all’arma che civili in possesso del diploma [VIDEO]di scuola media superiore. I termini per l’invio della domanda on line scadono il prossimo 4 febbraio.

Requisiti per il concorso Carabinieri per Allievi Marescialli

Per poter partecipare alle selezioni per accedere al 9° corso triennale per Allievi Marescialli dei Carabinieri è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

essere cittadini italiani di età compresa tra i 17 anni compiuti e i 25 anni. Nel caso in cui il candidato abbia già prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, il limite massimo di età è elevato a 28 anni;

pieno godimento dei diritti civili e politici;

diploma di scuola media superiore conseguito entro l’anno scolastico 2018/19;

non abbiamo subito condanne per delitti non colposi e non siano stati destituito dall'impiego in una amministrazione pubblica.

Possono inoltre partecipare al concorso [VIDEO] i militari dell’Arma appartenenti al ruolo dei Sovrintendenti ed a quello degli Appuntati dei Carabinieri e degli Allievi Carabinieri, inclusi gli appartenenti al Ruolo Forestale, che non abbiano superato il 30° anno di età.

I posti disponibili sono 536, di cui 112 riservati a determinate categorie specificate nell’articolo 1 del bando di concorso che è possibile consultare nella sua integrità nella sezione concorsi del sito istituzionale carabinieri.it.

Sono inoltre riservati 22 posti per specializzazioni in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare per i quali è possibile esprimere preferenza all’atto dell’invio della domanda di partecipazione.

Iter del concorso Carabinieri 2019: dalla domanda alla graduatoria finale

La domanda per accedere alle selezioni dovrà essere presentata esclusivamente in modalità on line attraverso la procedura predisposta nell’area concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri.

L’iter concorsuale prevede lo svolgimento di una prima prova preliminare, per la quale è possibile esercitarsi attraverso un simulatore disponibile sullo stesso sito. Seguiranno prove di efficienza fisica e accertamenti psico-fisici, il cui superamento sarà propedeutico per l’acceso alla prova scritta.

I candidati che supereranno la prova scritta saranno sottoposti ad accertamenti attitudinali e, successivamente, alla prova orale e alla prova, facoltativa, di lingua straniera.

La graduatoria finale per l’ammissione al 9° corso triennale per Allievi Marescialli farà formulata sommando alla media dei punteggi conseguiti nella prova scritta e in quella orale gli eventuali incrementi derivanti dalle prove di efficienza fisica, dalla prova facoltativa di lingua straniera e dalla valutazione dei titoli di merito secondo i parametri definiti nell’allegato B al bando di concorso. Detto corso avrà durata di tre anni accademici con inizio entro la seconda decade del mese di settembre 2019 presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dell’Arma dei Carabinieri di Firenze.